Celebrul impresar susține că el și Giovanni Becali au avut un rol important în mutarea fundașului în Premier League și l-a acuzat pe acesta de lipsă de recunoștință. Chiricheș a afirmat recent că Pietro Chiodi a fost cel care l-a dus la formația londoneză, în timp ce Giovanni Becali susține că el l-a prezentat englezilor.

Victor Becali n-are milă de Vlad Chiricheș: „Om de proastă calitate”

„Băiatul ăsta, Chiricheș, vă dau cuvântul meu de onoare, plângea cu lacrimi de crocodil la mine în birou. Mi-a dat-o pe maică-sa la telefon: «Domne, nea Victor, e ultima șansă, vă rog frumos să vorbiți». Eu am fost la Londra, am vorbit cu Franco Baldini și Villas-Boas”, a declarat Victor Becali.

Impresarul a continuat seria criticilor și a pus la îndoială caracterul fostului internațional român.

„El se face de râs. Și la FCSB a plecat cum a plecat, nu a zis nimic cât era acolo, acum zice și de Gigi. Oameni de proastă calitate. De aceea nici nu a fost mare fotbalist. A fost bun, dar, ca fotbalist mare, trebuie să ai și caracter mare”, a mai spus Becali la sptfm.ro.

Vlad Chiricheș a ajuns la Tottenham în august 2013, după transferul de la FCSB, pentru aproximativ 9,5 milioane de euro. Fundașul a disputat 43 de meciuri pentru formația londoneză, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

După experiența din Anglia, românul a evoluat pentru Napoli, Sassuolo și Cremonese, înainte de a reveni la FCSB.