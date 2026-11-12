Fostul fundaș de la Tottenham, Napoli sau Sassuolo nu a stat foarte mult timp departe de fotbal. Recent, Chiricheș a anunțat că și-a luat licența UEFA B, iar acum a început o nouă etapă în cariera sa.

Vlad Chiricheș a semnat cu naționala U19! Va face parte din staff-ul lui Ion Marin

„Un prim pas important în parcursul meu ca antrenor! Sunt mândru că am obținut licența UEFA B”, a transmis fostul fundaș, pe Instagram.

Acum, se pare că fostul fundaș, retras recent după o ultimă experiență la FCSB, a semnat un contract cu Federația Română de Fotbal și se va alătura staff-ului lui Ion Marin la naționala U19, scrie Fanatik.ro.

Fotbalistul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la FCSB, Cremonese, Sassuolo, Napoli, Tottenham, Pandurii, Curtea de Argeș, Benfica U19 și FC Ardealul.

Naționala U19, înfrângere în meciul cu Italia

Naţionala U19 a României a fost învinsă, miercuri, de reprezentativa similară a Italiei, scor 2-0, în primul meci din runda 2 a preliminariilor EURO 2027.

Tricolorii pregătiţi de selecţionerul Ion Marin mai au de jucat împotriva Israelului şi Ucrainei şi au nevoie să ocupe una dintre primele 3 poziţii din grupă pentru a se menţine în Liga A şi, implicit, pentru a avansa în runda 3, ultima din preliminariile pentru turneul final.