Tribunalul Bucuresti a dat verdictul in procesul dintre Prunea si Rednic! Ce se intampla cu cei 700.000 de euro si care este motivarea

Florin Prunea a fost dat in judecata de Mircea Rednic pentru declaratiile facute de fostul portar la inceputul sezonului trecut.

La vremea respectiva, Prunea l-a acuzat pe fostul antrenor al lui Dinamo ca i-a instigat pe suporterii dinamovisti sa mearga si sa provoace haos acasa la Bogdan Balanescu, dar si ca a incasat sume importante de bani din comisioane, pe vremea cand era antrenor in "Groapa".

"Rednic este principalul instigator si am dovezi clare. Cei care au venit cu torte la casa lui Balanescu, i-au speriat familia, au vopsit masini, au venit de la Rednic de acasa, sunt suporteri care au recunoscut asta.

Am avut o discutie cu Ionut Negoita si nu trebuie sa mai ascundem mizeria sub pres! Acest profitor si fiica lui au capusat clubul Dinamo! Au incasat sute de mii de euro din comisioane!

Fabbrini a fost indepartat de la Dinamo pentru ca transferul nu s-a facut prin firma fiica-sii. Aceeasi regie si la Gnohere si la Salomao si au incercat si cu Montini acum", a spus Prunea in iulie 2019 la DigiSport.

La acel moment, raspunsul lui Rednic nu a intarziat sa apara. "Puriul" a declarat la DigiSport ca il va da in judecata pe Prunea, deoarece acesta l-a atacat fara probe: "Am fost atacat nepermis si o sa-l dau in judecata. Zicea ca are probe. Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu stiam ca este si prost! Este chiar prost si-l expun cei de acolo. Biroul sau este la 10 metri de contabilitate. Sa se duca si sa vada. El vorbeste de sute de mii, comisioane. La Matic s-au dat comisoane in patru transe.

Tot la contabilitate sa vada cum am renuntat la salariu. Credeti ca am imprumutat clubul ca-mi era drag Negoita? NU, pentru ca nu aveam bani. Si, decat sa ne imprumtam, ca altii, pe la Gigi Becali sau pe la banci, am zis sa ajut clubul".

Astazi, Tribunalul Bucuresti a respins aceasta actiune intentata de Rednic, pe motiv ca ea este neintemeiata. "Respinge actiunea ca neintemeiata. Cu apel in termen de 30 de la comunicare, apel care se va depune sub sanctiunea nulitatii la tribunal", se arata pe site-ul Ministerului Justitiei, portal.just.ro.

Intr-o interventie la DigiSport, Prunea a declarat ca era convins ca acesta va fi deznodamantul acestui proces, intrucat a avut dreptate in legatura cu ce a spus la momentul respectiv, iar probele pe care le-a adus in acest sens au fost clare.

"Documentele pe care le-am depus la instanta au fost zdrobitoare. Avocatii s-au ocupat, azi am primit si eu vestea. Era normal, el m-a dat in judecata. El cu fiica lui. Imi cereau 700.000 de euro, mi se pare. Cam asa. Era clar ca instanta va respinge pentru ca probele au fost zdrobitoare. Am avut dreptate cu tot ce am spus", a spus fostul presedinte al lui Dinamo sursei citate.