Mihai Stoica și Basarab Panduru s-au pus de acord! Adversarul perfect pentru România

Mihai Stoica și Basarab Panduru s-au pus de acord! Adversarul perfect pentru România
România merge la barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

România a pierdut la Zenica cu Bosnia, scor 1-3, și nu poate încheia Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026 mai sus de locul trei. Astfel, tricolorii lui Mircea Lucescu au ratat calificarea directă, dar și prezența la barajul de calificare din postura de cap de serie.

Tricolorii mai au o șansă datorită rezultatelor bune din Nations League care au calificat echipa națională la baraj, dar vor avea o misiune complicată având în vedere posibilii adversari.

Mihai Stoica și Basarab Panduru s-au pus de acord! Adversarul perfect pentru România

Naționala României își va avea adversarul din semifinala barajului de calificare de la Campionatul Mondial din 2026.

Până în acest moment doar Italie este confirmată drept cap de serie, iar celelalte ar putea fi Turcia, Ucraina și Polonia, dacă nu vor fi surprize.

Mihai Stoica și Basarab Panduru s-au pus de acord și ar vrea Ucraina pentru primul meci de baraj. Motivul este legat de faptul că ucrainenii nu au avantajul terenului propriu pentru că meciul s-ar juca pe teren neutru.

„Toată lumea vrea cu Ucraina. Jucăm pe teren neutru, cum să nu fie ok. Polonia şi Ucraina sunt pe acolo. Da, parcă n-aş vrea cu Polonia. Rămâne şi meciul ăla când i-am bătut pe Ucraina; cu ei aş vrea.

Au şi ei ceva: Dovbyk, Sudakov. În cealaltă parte ai pe Lewandowski, care nu ştii dacă joacă sau nu. Sunt buni”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Mihai Stoica a subliniat faptul că în naționala Italiei este un haos total, iar echipa lui Gattuso este departe de forța europeană pe care o reprezenta „Squadra Azzurra”.

„În niciun caz Turcia. La ce am văzut la Italia… Italia a reuşit să piardă cu Macedonia de Nord, care acum arată mult mai bine decât acum patru ani. Te sperii: ’Italia’, dar nu joacă nimic! A fost un haos total.

Să zicem că joacă în alt sistem la club şi la echipa naţională Bastoni şi Di Marco. Când ai asemenea fundaşi, să fie haosul ăla? Ce au făcut ăştia cu ei… i-au năucit.

Italia nu arată extraordinar, dar dacă am juca cu Ucraina în Germania, stadionul ar fi 'galben'.”, a adăugat Mihai Stoica.

