Atacantul a suferit o leziune musculară și nu se va reface la timp pentru a juca împotriva lui Cipru.

Marius Șumudică l-a criticat pe Louis Munteanu

Chiar dacă nu a jucat în amicalul cu Canada, din cauza unei accidentări sufeite la antrenamente, Louis Munteanu nu a scăpat nici el de critici.

Marius Șumudică îl consideră pe atacant singurul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat înaintea partidei cu Canada. Fostul antrenor al lui Rapid susține că atitudinea fotbalistului lasă de dorit, iar plecarea de la echipa de club, antrenamentele ratate și minutele puține pe care le-a jucat s-au întors împotriva lui și au culminat cu accidentarea de vineri seară.

”Uitați ce se întâmplă cu Louis Munteanu. Exact ce zic eu de atâtea emisiuni. Ce înseamnă sincopele astea în pregătire, ce înseamnă atitudinea ta față de fotbal. În momentul în care îți iei jucăriile și pleci și nu mai vii la antrenamente, fotbalul te pedepsește.

Singurul care pierde este el, nu altcineva. Nici echipa națională, că nu stă naționala într-un jucător. Poate patronul de la CFR, pentru că a investit niște bani, dar singurul care pierde este el. Când va înțelege că trebuie să dea mai mult fotbalului, fotbalul îl va răsplăti”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Mircea Lucescu nu va convoca niciun înlocuitor pentru Louis Munteanu

Louis Munteanu nu va juca nici în meciul cu Cipru (9 septembrie), iar tricolorii se vor mai putea baza doar pe Denis Drăguș, având în vedere că selecționerul Mircea Lucescu a hotărât să nu convoace un alt atacant.

”Louis Munteanu nu va fi disponibil nici la meciul cu Cipru de marți după ce, în urma investigațiilor efectuate azi, s-a descoperit o leziune musculară la nivelul gambei stângi. El va părăsi astăzi cantonamentul naționalei, iar selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător”, se arată pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.

