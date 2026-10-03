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Zinedine Zidane a devenit antrenorul Franței, în vară, după Cupa Mondială 2026. El i-a succedat în funcție lui Didier Deschamps, selecționerul cu mandat de 14 ani. Zizou a debutat pe banca Franței în meciuri oficiale în această perioadă. ”Cocoșii Galici” au remizat ieri cu Italia, acasă, scor 1-1, în Liga Națiunilor. Zidane a bifat prima sa apariție pe pământ francez de la numirea în funcție, după două victorii în deplasare în Liga Națiunilor, împotriva Turciei (1-0) și a Belgiei (1-0).

Mai este de disputat a doua partidă contra belgienilor, dar până atunci ies la suprafață, de la nivelul intern al Franței, anumite reguli impuse de Zinedine Zidane. Dispare spectacolul snobismului din naționala Franței O regulă peste care fostul mare fotbalist nu trece este aceea care interzice fanfaronada momentului în care jucătorii își făceau apariția la lot, înaintea fiecărei acțiuni, ca și cum ar defila pe podiumul de modă, în ținute excentrice și foarte scumpe. Considerată de mulți o acțiune exagerată, ruptă de orice are legătură cu fotbalul, cu sportul și catalogată, de anumite persoane din Franța, o caracteristică a snobismului, Zidane a avut curajul să vină cu această decizie. Cultura fotbalistică este promovată de legenda celor de la Juventus sau Real Madrid, care s-a făcut remarcată și cu o atitudine clasică, o persoană cu limite ale decenței, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Jules Kounde

Jules Kounde, ”afectat” că ”spectacolul” dispare Altfel, naționala Franței devenise o națională a influencerilor, iar Jules Kounde, de la Barcelona, era foarte încântat de faptul că devine și ”model” când sosește la acțiunea naționalei României. ”Generează multă agitație, văd asta pe rețelele de socializare, chiar și presa tradițională observă. E tare, e și un pic de competiție amicală între noi (n.r. –jucătorii). Cred că e sănătos. Îmi place să fac asta, mă simt bine în hainele mele”, spunea entuziasmat Jules Kounde, într-o reacție în care dă impresia că ar putea lăsa fotbalul pentru a fi model. În plus, mai este adusă în discuție interzicerea frizerilor personali care, se pare, veneau în cantonament și îi tundeau pe fotbaliști! Lucruri de neînțeles care erau acceptate de Didier Deschamps și care erau destul de frecvente.

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