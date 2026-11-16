În momentul înființării, în 2018, Liga Națiunilor a fost catalogată de Jurgen Klopp (59 de ani), pe atunci antrenor la Liverpool, drept „cea mai inutilă competiție fotbalistică inventată vreodată“.

Astăzi, după cinci ediții, statutul Nations League s-a schimbat total! Și chiar Klopp, devenit selecționerul Germaniei între timp, e printre vedetele competiției. Mai mult decât atât, întrecerea care a înlocuit amicalele interțări în Europa, în mare măsură, a ajuns să pună la bătaie bilete la turneele finale. Atât pentru Campionatele Europene, cât și Mondiale. Așa se explică faptul că interesul în jurul Nations League a tot crescut și foarte multe partide se joacă în fața unor tribune arhipline.

Dar, dincolo de miza strict sportivă, Liga Națiunilor oferă și sume importante. Mai ales pentru federațiile care provin din țări mai puțin potente din punct de vedere financiar. Cum e și Federația Română de Fotbal.

România a încasat 1,5 milioane de euro din partea UEFA

Forul european a oferit sume generoase naționalelor care au participat la ediția actuală a Ligii Națiunilor. Aceste sume au variat, în funcție de divizia din care a făcut parte fiecare echipă. Iată cifrele:

Liga A: 2,250,000 de euro pentru fiecare națională

Liga B: 1,500,000 de euro

Liga C: 1,250,000 de euro

Liga D: 750,000 de euro

Potrivit acestui tabel, FRF s-a ales cu 1,5 milioane de euro, în urma participării noastre la această ediție. Iar dacă am fi câștigat grupa – un scenariu imposibil acum din cauza rezultatelor înregistrate – UEFA ne-ar fi răsplătit și cu un bonus de 1,5 milioane de euro.

Așa însă, această sumă maximă pentru o echipă aflată în Liga B, de 3 milioane de euro, va ajunge la Federația Suedeză de Fotbal din grupa noastră. Pentru că nordicii și-au asigurat locul 1, înaintea partidelor de marți.

În ceea ce privește FRF, forul condus de Răzvan Burleanu va rămâne cu 1,5 milioane de euro, indiferent dacă naționala va termina pe 3 sau pe 4 în grupa a 4-a a Ligii B. Pentru că singurul bonus suplimentar e acordat echipei care câștigă grupa. În rest, bilanțul financiar al federației nu va fi influențat nici măcar de rămânerea noastră în Liga B sau de o eventuală retrogradare în C. Ce-i drept, în acest al doilea scenariu, am înregistra o pierdere financiară, la următoarea ediție a Ligii Națiunilor. Pentru că, după cum se poate vedea mai sus, echipele din Liga C primesc o sumă mai mică, în comparație cu naționalele care iau startul în Liga B.