Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”

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După primele patru dueluri din UEFA Nations League, România nu avea niciun punct în grupa B din UEFA Nations League. Pentru prima oară, în duelul cu Polonia, „tricolorii” s-au bucurat de aportul publicului.

Remarcatul lui Gică Hagi, după România - Polonia 2-1

Cei 45.827 de suporteri aflați pe Arena Națională au plecat fericiți acasă. După o primă repriză echilibrată, în care Poloniei i-a fost anulat un gol, România a reușit să se impună. Cel care a dat semnul victoriei a fost nimeni altul decât Florinel Coman. „Mbappe” a punctat în minutul 60, însă reușita sa a fost anulată din camera VAR.

Doar 8 minute a mai rezistat Polonia fără gol primit pe tabelă. Cicâldău a șutat la colțul lung, iar mingea a fost deviată de Kiwior în proprie poartă. Alte patru minute mai târziu, Man a profitat de pasa lui Bîrligea și a dublat avantajul de pe tabelă. Pe final a înscris și Benedyczak, dar nu a fost suficient pentru o remiză. Deznodământul meciului de pe Arena Națională? România - Polonia 2-1. În urma acestui rezultat, „tricolorii” trag încă speranțe că vor evita barajul de retrogradare în Liga C din UEFA Nations League.

La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi a ținut să remarce evoluția lui Florinel Coman. Selecționerul susține că elevul său este un talent înnăscut și că poate evolua pe orice poziție din atac.

Cât despre rezultatul final, „Regele” susține că evoluția a fost una bună, iar victoria poate aduce un restart pe plan mental. Gică Hagi vrea să construiască o nouă mentalitate la echipa națională, ca în anii viitori să se poată bate cu echipele de top de pe continent.

„Sunt fericit pentru băieți, aveam nevoie de această victorie. Au jucat foarte bine, s-au luptat. De această dată echipa a arătat bine. I-am motivat și înainte, dar acum au fost mult mai conectați, au stat mult mai bine în teren. În atac, am știut să atacăm când am avut ocazii. Îmi aduc aminte de ce a fost în spate, îmi e greu să vorbesc, e doar o victorie.

De aici poate fi un restart mental, eu cred că România are resurse destule. Trebuie să construim o mentalitate de învingători. Sperăm să jucăm și în deplasare precum cum jucăm acasă.

Nu mi-a ieșit acum, Coman, de când s-a născut, a jucat vârf. E în formă, am văzut că e în formă și a făcut lucruri bune. Are talent mult!

Ei au înțeles și în vară, după o săptămână, ce le cer. E un proces ce trebuie urmat pentru a ajunge la nivelul echipelor cu care am fost în grupă. Ne dorim să ajungem sus, să facem o figură frumoasă, noi reprezentăm România!

Mergem să jucăm la victorie, știm că e foarte greu, e o echipă bună. Sperăm să intrăm bine, cu o echipă bună. Vor fi schimbări, probabil, vedem. Băluță nu o să fie, dar avem alții, trebuie să găsim soluții. Sunt fericit pentru băieți, aveam nevoie de această victorie. Au jucat foarte bine, s-au luptat. De această dată echipa a arătat bine.

I-am motivat și înainte, dar acum au fost mult mai conectați, au stat mult mai bine în teren. În atac, am știut să atacăm când am avut ocazii. Îmi aduc aminte de ce a fost în spate, îmi e greu să vorbesc, e doar o victorie.

De aici poate fi un restart mental, eu cred că România are resurse destule. Trebuie să construim o mentalitate de învingători. Sperăm să jucăm și în deplasare precum jucăm acasă”, a declarat Gică Hagi, potrivit AS.ro.