Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a despărțit joi de clubul patronat de Gigi Becali, după patru mandate și ani de-a rândul în care a fost alături de gruparea roș-albastră.

Primul mandat al lui MM Stoica a fost în perioada 2002-2007, al doilea mandat, în 2010-2014, în timp ce al treilea mandat în 2016-2019, iar al patrulea, din 2019 până în 2026

Ce a avut de zis Daniel Bîrligea atunci când a fost întrebat despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB

Daniel Bîrligea a fost în vară trimis sub formă de împrumut în Serie A, primul eșalon al Italiei, la Frosinone, de la FCSB. La conferința de presă premergătoare meciului echipei naționale cu Bosnia, el a fost întrebat despre situația de la gruparea roș-albastră.

Atacantul s-a limitat însă să spună că nu are habar de ce se petrece la FCSB și că nu vrea să intre în astfel de polemici. Focusul lui Bîrligea rămâne pe prima reprezentativă, unde a fost MVP cu Polonia sâmbătă seară, pe Arena Națională.

”Legat de plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB, n-aș vrea să comentez, pentru că sunt la o acțiune a echipei naționale și nici nu știu exact ce s-a petrecut acolo”, a spus Daniel Bîrligea.