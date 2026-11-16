Jan Urban, în corzi după înfrângerea cu România. Dialog aprins cu un jurnalist: „Ce vrei să auzi?”

După o primă repriză fără goluri pe Arena Națională, România a marcat de două ori în patru minute. Alexandru Cicâldău l-a învins pe Bartlomiej Drągowski, iar Dennis Man a făcut 2-0 pe contraatac. Marcel Regula a redus din diferență pentru polonezi.

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Jan Urban, întrebat de ce s-a poziționat greșit fundașul polonez la golul lui Man

La conferința de presă de luni, înaintea meciului cu Suedia, selecționerul Poloniei a explicat cum ar fi trebuit să se așeze apărătorii la faza golului de 2-0. Răspunsul nu l-a mulțumit pe unul dintre jurnaliștii polonezi, care a insistat cu întrebarea.

După ce a tăcut preț de câteva secunde, Urban a răspuns vizibil iritat: „Ce vrei să auzi? Că i-am spus eu să facă asta? Scuze. A greșit, s-a poziționat prost. Și mie îmi e greu să explic. N-ar fi trebuit să se întâmple așa”.

Polonia poate cădea pe ultimul loc în grupa B4

Înfrângerea de la București a lăsat Polonia pe locul al treilea, cu 4 puncte, unul peste România. Suedia conduce grupa cu 13 puncte, iar Bosnia-Herțegovina ocupă locul al doilea, cu 8. Înaintea ultimei etape, în Polonia se discută și despre viitorul selecționerului.

Marți, 17 noiembrie, Polonia primește vizita Suediei, iar România joacă în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Dacă tricolorii câștigă, echipa lui Urban are nevoie de o victorie pentru a rămâne pe locul al treilea. Cu un egal sau o înfrângere în fața Suediei, Polonia ar termina ultima în acest scenariu.