Agenţia Naţională pentru Combaterea Traficului de Droguri din Nigeria (NDLEA) a declarat că un jucător în vârstă de 28 de ani, pe nume Greene Da’monte Khiree, din statul Georgia, a fost arestat miercurea trecută la principalul aeroport din Lagos, după ce a sosit cu un zbor din Thailanda, via Emiratele Arabe Unite.

Greene Da’monte Khiree, arestat după ce a încercat să introducă ilegal în ţară zeci de kilograme de marijuana

NDLEA a precizat că jucătorul le-a spus că venise în Nigeria pentru a-şi „construi reţele” în vederea carierei sale în baschet. Agenţia a precizat că probele găsite pe telefonul său sugerează că acesta „avea cunoştinţă şi era implicat în activităţi de trafic de droguri”. NDLEA a declarat că l-a reţinut pe jucător în momentul în care acesta a încercat să părăsească aeroportul cu bagajul de mână, după ce a abandonat două bagaje de cală. Agenţia a precizat că în cele două bagaje au fost găsite 32 de pachete de marijuana şi un dispozitiv de urmărire.

Nigeria are legi stricte privind drogurile, iar traficul de droguri se pedepseşte cu închisoarea pe viaţă.

Un jucător de baschet pe nume Damonte Greene figurează pe lista echipei Pattani Raptors din primul eşalon din Thailanda. Greene, originar din Georgia, a jucat baschet la nivel universitar pentru Universitatea Reinhardt şi pentru South Georgia Technical College. A jucat baschet semiprofesionist în SUA înainte de a evolua pentru mai multe echipe din Thailanda.

Vedeta WNBA Brittney Griner şi fostul jucător al echipei Utah State, Jarred Shaw, au fost încarceraţi în Rusia, respectiv în Indonezia, pentru infracţiuni legate de marijuana. Griner a fost eliberată în decembrie 2022, în timp ce Shaw se află în continuare în închisoare.

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