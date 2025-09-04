La conferința de presă premergătoare meciului de pregătire cu naționala Canadei, Mircea Lucescu a vorbit și despre convocarea lui Louis Munteanu la echipa națională. Selecționerul României a explicat cum s-a implicat în rezolvarea crizei din Gruia.

Mircea Lucescu a explicat cum l-a convins pe Louis Munteanu să se întoarcă la CFR Cluj și a comis o gafă

În urmă cu câteva săptămâni, după eșecul suferit de CFR Cluj în Europa League, în turul play-off-ului cu Hacken, scor 2-7, Louis Munteanu a plecat de la echipă și nu s-a prezentat la antrenamente. ”Il Luce” susține că el a fost cel care l-a convins pe Louis Munteanu să se întoarcă la echipa sa de club, ceea ce i-a adus și o convocare la prima reprezentativă atacantului.

Mircea Lucescu a ținut să sublinieze faptul că Louis Munteanu va debuta la echipa națională în amicalul cu reprezentativa Canadei, însă selecționerul pare că a uitat că atacantul de la CFR Cluj a jucat deja pentru prima reprezentativă. Louis Munteanu a debutat la echipa națională la data de 12 octombrie 2023, sub comanda lui Edi Iordănescu, într-un meci cu Belarus în preliminariile pentru EURO 2024.

”Eu am vorbit imediat cu Louis Munteanu, i-am dat telefon, i-am zis: întoarce-te imediat la echipă. Dacă vrei să faci parte din echipa națională, nu poți să te comporți în felul ăsta’.

Avea și el motive, mi-a explicat, avea motive destul de serioase, dar s-a comportat așa cum trebuie, s-a întors imediat, s-a antrenat foarte bine și mâine va debuta (n.r. Louis Munteanu a debutat deja la echipa națională sub comanda lui Edi Iordănescu).

La echipa națională toată lumea îl dorește. Au fost și presiuni în ceea ce mă privește să îl iau într-un moment când trebuia să joace pentru echipa de tineret. Acum vom vedea cum se comportă, sper să simtă responsabilitatea purtării tricoului echipei naționale”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

