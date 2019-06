NORVEGIA - ROMANIA, VINERI 21:45 LA PRO TV | Atacam Norvegia! Formula surpriza pregatita de Cosmin Contra! "Nu mi-e frica de nimeni!"

Norvegia - Romania, vineri, de la ora 21:45, in direct la PRO TV.

Romania se afla in Norvegia, iar astazi a sustinut antrenamentul oficial inaintea meciului de la Oslo, programat vineri seara, de la 21:45, IN DIRECT la PRO TV.

Contra pregateste o formula surprinzatoare

Nationala Romaniei trebuie sa obtina o victorie in Norvegia pentru a ramane in lupta pentru calificarea la UEFA EURO 2020. Pentru a castigat, Cosmin Contra pregateste o formula super ofensiva. Selectionerul este gata sa inceapa in atac cu Keseru si Tucudean.

"Nu imi este frica de nici o echipa! Acesti baieti mi-au aratat ca vor sa castige fiecare meci si sa se califice la EURO", a spus Cosmin Contra.

Claudiu Keseru a strans informatii despre norvegieni de la colegii de la Ludogorets. Bulgaria a invins anul trecut Norvegia cu 1-0: "Mi-au spus ca este o echipa de calitate care le-a pus multe probleme. E un meci in care trebuie sa luam punct sau puncte".

Echipa probabila: Tatarusanu - Chipciu, Sapunaru, Grigore, Bancu - Marin, Stanciu - Deac, Keseru, Grozav - Tucudean .

Furtuna la antrenamentul Romaniei

Romania s-a antrenat mai devreme in aceasta seara, insa nu a putut evita furtuna care a lovit Oslo. Chiar daca conditiile meteo erau nefavorabile, selectionerul Cosmin Contra nu a amanat sau reprogramat antrenamentul, ci i-a lasat pe jucatori sa duca la capat sedinta de pregatire.

Hagi a debutat pentru Romania la Oslo

Gica Hagi a debutat pentru nationala Romaniei la Oslo, iar Ianis are ocazia sa joace si sa marcheze pe terenul unde tatal sau a inceput aventura la echipa nationala.

"Speram cat mai repede sa marcheze Ianis primul gol la nationala, nu trebuie sa il `obsesioneze` acest lucru", a spus Klaudiu Keseru.