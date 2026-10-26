Mai primește credit din partea lui Hagi? Jucătorul care e titular meci de meci la echipa de club, însă în România - Bosnia 2-4 a dezamăgit crunt

Mai primește credit din partea lui Hagi? Jucătorul care e titular meci de meci la echipa de club, însă în România - Bosnia 2-4 a dezamăgit crunt Nationala
SPORT.RO
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După primele patru etape din Nations League, toate pierdute, selecționerul și-a făcut o listă neagră.

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andrei burcalot romaniaGheorghe HagiLiga NatiunilorRomania

Aici, un loc fruntaș îl ocupă un fotbalist cu 47 de selecții sub tricolor. Gheorghe Hagi (61 de ani) a tot spus că, după înfrângerile cu Suedia (deplasare și acasă), Bosnia și Polonia, vremea experimentelor a trecut la echipa națională.

  • Româmia va mai juca în Liga Națiunilor cu Polonia acasă (14 noiembrie) și Bosnia în deplasare (17 noiembrie).

Andrei Burcă părea că și-a semnat sentința pe Arena Națională în România - Bosnia 2-4, însă acum a fost convocat în lotul preliminar de Gică Hagi pentru ultimele două partide din Nations League.

  • Interior burca
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Andrei burca conferinta romania 060625
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Un om de bază, în mandatul lui Edward Iordănescu - dovadă că a și fost titular și integralist, în toate cele patru partide din Euro 2024 -, Burcă a început să aibă evoluții tot mai slabe, după Campionatul European. Cine l-a urmărit în Emirate, în sezonul 2024-2025, s-a îngrozit, probabil, din cauza erorilor pe care le-a tot comis, la Bani Yas. De altfel, după un singur sezon, arabii au încheiat conturile cu Burcă, iar acesta ajuns în China, la Yunnan Yukun.

În 2025, stoperul român a prins doar finalul campionatul în „Țara Marelui Zid“. Drept urmare, a avut 9 apariții, în total, pentru echipa sa. În campionatul din 2026 însă, Burcă a fost pe teren, în 26 din cele 29 de etape care s-au jucat până acum. În runda din weekend, în meciul Qingdao West Coast - Yunnan Yukun (1-1), Burcă a fost integralist și notat cu 6,7 de Flashscore. Colegul său român, Alexandru Ioniță (31 de ani), a fost titular, de asemenea, dar schimbat după 69 de minute și notat cu 6,4.

Revenind la Burcă, în ciuda prezențelor sale constante pe teren, pentru Yunnan Yukun, șansele de a rămâne în lot la naționala României sunt mici. El și-a semnat sentința, în acel meci de pe Arena Națională, România – Bosnia, scor 2-4. Atunci, Burcă a avut o prestație catastrofală, elocventă fiind faza primului gol, când a făcut un marcaj larg la Gigovic. De altfel, aceasta a și rămas singura apariție a lui Burcă, în tricoul României, în cele patru meciuri de până acum, în Nations League. La Stockholm, în prima etapă, el a rămas pe bancă. Iar după gafele sale cu Bosnia pe Arena Națională, Hagi l-a lăsat în afara lotului, atât în Polonia, cât și în returul cu Suedia de acasă.

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