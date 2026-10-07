Gheorghe Hagi a abordat campania din Nations League cu obiectivul declarat de a obține cât mai multe puncte cu grupul actual de jucători, în care a insistat că are mare încredere.

Din păcate, s-a văzut, încă o dată, că vorbele, mai ales când n-au acoperire în realitate, te duc până la punct. Nu poți „învinge“ însă cu ele realitatea. De fapt, realitatea vine și îți dă o „palmă“ grea. Exact cum s-a întâmplat cu România lui Hagi, în această campanie din Nations League.

România, a treia cea mai slabă echipă din Nations League!

Marți, s-au disputat ultimele partide în cele patru divizii ale Ligii Națiunilor. Așadar, competiția a trecut deja de jumătatea ei, dacă vorbim despre faza grupelor. Iar luna viitoare, sunt programate ultimele meciuri pentru cele 54 de naționale care fac parte din Ligile A, B, C și D.

Iată cum stă România, după partidele din septembrie și octombrie:

*Alături de Turcia (Liga A), Serbia (Liga A), Cehia (Liga A), Macedonia de Nord (Liga B) și San Marino (Liga C) suntem în grupul celor șase echipe blocate la zero puncte, în continuare.

*Avem a treia cea mai slabă apărare din Nations League, cu 13 goluri încasate. Doar San Marino, locul 211 din 211 în clasamentul FIFA, și Croația stau mai prost, comparativ cu noi la acest capitol. San Marino a luat 16 goluri, iar Croația 14.

*Avem al doilea cel mai slab golaveraj din toate cele patru divizii: -10! Croația și Macedonia de Nord sunt lângă noi, tot cu -10, iar San Marino stă cel mai prost la acest capitol, cu -15.

*Dacă ne uităm la clasamentul Nations League, cu toate echipele participante, suntem pe podium. Din păcate, de la coadă! Pentru că avem a treia cea mai slabă națională după partidele din septembrie și noiembrie. Cu 0 puncte și un golaveraj de -10, România ocupă locul 52 din 54. După noi sunt Macedonia de Nord (0 puncte, -10 la golaveraj, dar fără gol marcat) și San Marino (0 puncte și -15 la golaveraj).

Ne așteaptă „barajul supraviețuirii“

Cu asemenea cifre, România are speranțe foarte mici de a evita ultimul loc în grupa a 4-a a Ligii B. Urmează ultimele două partide din această fază a Nations League: pe 14 noiembrie, vom întâlni Polonia, la București. Apoi, pe 17 noiembrie, vom juca, la Zenica, în fața Bosniei.

Dacă vom termina, într-adevăr, pe ultimul loc, atunci vom fi nevoiți să disputăm un baraj de menținere / promovare cu o echipă care se va clasa pe locul 2 în grupe ei din Liga C. La cum arată ierarhiile din această divizie acum, adversara noastră s-ar alege dintre Belarus, Cipru, Estonia și Insulele Feroe.

Acest play-off din B / C se va juca pe 25-27 martie (tur) și pe 28-30 martie (retur).