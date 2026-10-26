Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

Cititorii Sport.ro au votat: Lamine Yamal, favoritul publicului pentru Balonul de Aur

Harry Kane, Lamine Yamal și Kylian Mbappe sunt marii favoriți ai serii pentru câștigarea celui mai râvnit trofeu individual din fotbal. Cititorii Sport.ro au votat în sondajul publicat pe site-ul nostru, iar cele mai multe voturi au fost strânse de Yamal.

Din 19.761 de voturi, Yamal a strâns un procent de 35.02%. Starul Barcelonei este urmat de Kylian Mbappe, cu 33.55% la ora redactării acestui articol. Harry Kane are 25.49%, iar pentru un alt câștigător există un procent de 5.94%.

Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca

262.144 de cititori ai publicației spaniole Marca au votat fotbalistul pe care îl doresc câștigător al Balonului de Aur în 2026. Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!

Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid. Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773). Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi). Citește AICI clasamentul integral.

Balonul de Aur, ignorat de nume importante din fotbal

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, Jude Bellingham și Vinicius Junior nu vor participa la gala din Londra. Lionel Messi se numără și el printre marii absenți de la eveniment.

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

Evenimentul va începe azi, de la ora 22:00, iar Sport.ro va furniza în format LIVE TEXT toate informațiile de la gală.