Tehnicianul a criticat în termeni duri programarea acestui meci, considerându-l un obstacol major înaintea partidei decisive cu Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. În ciuda nemulțumirilor, "Il Luce" a anunțat că Ianis Hagi va purta banderola de căpitan și a confirmat debutul ca titular pentru Lisav Eissat.



Meciul amical România - Moldova se va disputa joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională.



"Il Luce": "Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte"

Vizibil iritat, selecționerul nu și-a putut explica de ce s-a stabilit un meci de pregătire cu doar trei zile înaintea duelului crucial cu austriecii, care va avea loc duminică.



"Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică... Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile. Deci nu... încurcă, încurcă foarte tare!", a "tunat" Lucescu.



Antrenorul a subliniat că este forțat să menajeze jucătorii esențiali: "Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm! De ce s-a făcut meciul ăsta, dacă nu pot da posibilitatea noilor jucători să joace? Să-i introduc direct cu Austria? Nu se poate face așa!".



Chestionat de jurnaliști chiar în momentul în care se pregătea să părăsească sala, Lucescu a dezvăluit numele căpitanului pentru partida de pe Arena Națională: "Ianis Hagi. Are cea mai multă experiență dintre cei care vor juca. Iar cu Austria vom vedea".



De asemenea, a confirmat și debutul lui Lisav Eissat (20 de ani), fostul internațional de tineret al Israelului, eligibil pentru România prin originea bunicii sale: "Da, va fi titular".



Deși Moldova vine după un eșec drastic, 1-11 cu Norvegia, Lucescu avertizează că partida nu va fi deloc una simplă. "Va fi un meci foarte greu cu Moldova, vă spun eu. Niciun meci nu seamănă cu altul. Un rezultat negativ poate crește foarte mult motivația. I-am văzut jucând cu Italia, puteau să câștige acel meci în deplasare. Nu e o echipă slabă", a încheiat Mircea Lucescu.

