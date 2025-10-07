Retras din activitate și devenit consilier la PAOK, portughezul a dezvăluit culisele uneia dintre cele mai importante decizii luate de patronul Ivan Savvidis.



Fostul internațional lusitan a explicat că patronul clubului din Grecia a refuzat de 20 de milioane de euro pentru starul Giannis Konstantelias, transmițând astfel un mesaj clar pentru întreaga echipă.



"A fost foarte aproape să plece, dar a rămas. Mesajul pe care l-a transmis tuturor președintele este că nu se uită la costuri și vrea ca PAOK să aibă cei mai buni jucători. Domnul Ivan Savvidis face tot ce poate. Nu este ușor pentru un club din Grecia să refuze 20 de milioane de euro, nu se întâmplă asta în fiecare zi", a spus Vieirinha pentru ERT News.



"Este opera lui Lucescu"



Vieirinha a analizat și perioada dificilă traversată recent de echipă, cu cinci meciuri consecutive fără victorie, întreruptă de succesul din derby-ul cu Olympiakos, scor 2-1. Acesta consideră că revenirea este meritul întregului grup, dar l-a evidențiat pe tehnicianul român.



"Nu eram în cea mai bună perioadă. Psihicul și încrederea erau la pământ. Victoria din derby ne va reda moralul pierdut. Este opera lui Lucescu, pentru că el este antrenorul, este opera jucătorilor, este opera tuturor celor din echipă. Am demonstrat de multe ori în istoria PAOK că da, ai voie să cazi, dar trebuie să te ridici. În momentele proaste trebuie să fim uniți, asta contează", a adăugat fostul căpitan.



În sezonul în care PAOK aniversează 100 de ani de existență, obiectivul este unul singur, potrivit lui Vieirinha: "Cei care lucrăm la PAOK vrem să câștigăm titluri în fiecare an. Pentru a scrie istorie și a lua titlul în sezonul centenarului, trebuie să dăm totul. Obiectivul nostru este campionatul, asta este clar".

