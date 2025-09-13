Dintr-o echipă care a încheiat 2023 fără înfrângere cu Edward Iordănescu pe bancă – 6 victorii, 4 egaluri – România a devenit ciuca bătăilor, în 2025, cu Mircea Lucescu în frunte.

Faptul că, în acest an, am bătut doar San Marino (5-1) și Cipru acasă (2-0) spune totul despre decăderea tricolorilor. Iar următorul clasament FIFA va reflectă, în mod cert, acest lucru! Pentru că, în septembrie, am „reușit“ să pierdem amicalul cu Canada (0-3) și să o dăm în bară și cu Cipru (2-2), la Nicosia, în preliminariile Mondialului din 2026.

România, ultima echipă din urna a 3-a!

Pe fondul acestor rezultate slabe – 2 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri, în 2025 – naționala pregătită de Mircea Lucescu a ajuns într-o situație alarmantă!

Concret, potrivit Football Meets Data, cea mai mare platformă de statistici din fotbalul internațional, România ocupă ultimul loc, în urna a 3-a pentru tragerea la sorți pentru Nations League, ediția 2026-2027.

Aici, România va evolua în Liga „B“, după promovarea reușită cu Mircea Lucescu pe bancă. Din păcate, aceasta a fost singura performanță a reputatului antrenor de la revenirea sa, la națională. Și „decontul“ rezultatelor slabe din acest an tocmai a venit: ocupăm ultimul loc, în urna a 3-a, la tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor. Iată componența urnelor valorice pentru Liga „B“:

*Prima urnă valorică: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

*Urna a doua: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

*Urna a treia: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

*Urna a patra: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Putem avea o grupă infernală!

Tragerea la sorți pentru grupele Nations League, ediția 2026-2027, va avea loc, la începutul anului viitor. Partidele se vor juca, între 23 septembrie 2026 – 16 noiembrie 2026.

Iată cum ar putea arăta o grupă infernală pentru România, dar și una, cât de cât, accesibilă:

*Grupă grea: Polonia, Austria, România, Suedia

*Grupă accesibilă: Israel, Ucraina, România, Kosovo

În mod cert, la următoarea ediție a competiției, obiectivul tricolorilor va fi menținerea în Liga „B“, de unde am retrogradat, la ediția 2022-2023, pe când selecționer era Edward Iordănescu.

