Uite selecționerul, nu e selecționerul! Gică Popescu, șocat că n-avem încă antrenor la națională

Boloni a revenit la București pentru a relua negocierile cu FRF și este de așteptat să avem cât de curând un răspuns în cee ce-l privește pe experimentatul antrenor.

Lui Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, nu-i vine să creadă că naționala n-are încă un selecționer.

„E o situație foarte ciudată. E al cincilea antrenor care refuză naționala. Ori refuză să antreneze echipa națională, ori nu vor să lucreze cu actuala conducere”, a spus Popescu după amicalul Farul - Dinamo, scor 2-2.

Iuliu Mureșan știe de ce lui Burleanu îi va fi greu să numească la națională un antrenor cu experiență.

„Dacă vrei să aduci un antrenor bun, acesta are pretenșii financiare mai mari și nu știu dacă pot fi satisfacute”, este de părere Iuliu Mureșan, administratorul special al lui Dinamo.

Dumitru Dragomir, anunț despre viitorul selecționer: "Am o informație de ultimă oră!"

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține că, în ciuda negocierilor anevoioase, Laszlo Boloni va fi numit în funcția de selecționer.

„O să-l pună pe Laszlo Boloni. Dacă se gândesc să-l pună pe Iordănescu, convingerea mea este că Iordănescu îi va refuza. E o jignire adusă lui Mutu și Iordănescu. Nu așa se procedează. S-au făcut de râs, suntem râsul omenirii, nu al României. E o jignire adusă amândurora. Mutu, o mare valoare a fotbalului românesc, l-au jignit în ultimul hal. Trebuia să negocieze fără să știe nimeni.

Nu s-au închis discuțiile cu Boloni. Ungurul ăsta este un om serios, are interese și el ca fiecare om, dar nu a trișat. El și-a spus doleanțele. Cred că Federația forțează varianta Edi Iordănescu, am și o informație de ultimă oră astăzi. E legată de Edi. Nu e greșită. Edi este un antrenor tânăr și valoros. Problema e că am altă informație care spune că ar refuza, că se simte jignit și eu spun că are dreptate", a spus Dumitru Dragomir - mai multe detalii AICI!