Laporta spulberă și ultimele speranțe ale suporterilor Barcelonei: „Are oferte de la alte cluburi!”

Barcelona s-a despărțit definiv de Messi!

Dacă ieri, după ce Barcelona anunțat prin intermediul site-ului oficial despărțirea de Messi unii suporteri încă mai sperau la o împăcare între cele două parți, astăzi, Laporta a spulberat orice speranță.

Președintele Barcelonei a anunțat că Lionel Messi are în momentul de față oferte de la alte cluburi la care meditează.

„Nu vreau să generez speranțe false. Jucătorul are și alte oferte și există un timp limită pentru ca La Liga începe în curând și avea și nevoie de un timp pentru a nu continua pe linia asta și pentru a lua în calcul alte opțiuni.

Insist, de mai bine de două luni facem asta. Primul acord a fost să semneze pe doi ani și să fie plătit în decursul a cinci ani. Messi a facilitat totul. Credeam că ne încadrăm în criteriile La Liga, în alte țări funcționează, însă nu a fost acceptată. La Liga a fost presionată deoarece erau cluburi care au vrut să se împlinească normele.

Apoi am trecut la un contract de cinci ani, pe care Leo a acceptat-o. Are intențiile lui și planurile lui și îi rămâneau minimum doi ani la Barca. Voiam ca etapa post-Messi să înceapă în doi ani, însă trebuie să grăbim cei doi ani. Nu se poate. Când am facut contractul pe cinci ani, ne gândeam că putem să îi prelungim contractul lui Messi. La Liga ne-a dat de înțeles că se poate face. Situația a degenerat. Este adevărat că urma să primim niște bani, însă să ne gândim să ipotecăm drepturile de televizare pentru jumătate de secol nu convine clubului. FC Barcelona e mai sus decât tot”, a spus Laporta la conferința de presă.

Messi, o viață alături de Barcelona

Lionel Messi (34 ani), sextuplu câştigător al Balonului de Aur, a evoluat întreaga sa carieră la FC Barcelona, care l-a recrutat în 2001, când avea doar 13 ani.

El şi-a făcut debutul oficial în prima echipă a catalanilor în 2004, iar de atunci a disputat 778 de meciuri şi a înscris 672 de goluri în toate competiţiile, câştigând alături de Barca zece titluri în La Liga şi patru Ligi ale Campionilor, printre alte trofee.