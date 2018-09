L-a ignorat pe Contra: "I-am zis sa mearga acolo, dar nu m-a ascultat!" Acum a ramas fara echipa si a ratat convocarea la nationala: jucatorul care a refuzat transferul

Toate rezumatele din Nations League sunt la PROX de joi, de la 23:30. Romania - Muntenegru e vineri, 21:45, la PROTV! Serbia - Romania e luni, 21:45, PROTV!

Cosmin Contra a dezvaluit ca l-a sfatuit pe unul dintre jucatorii nationalei sa accepte un transfer in Elvetia, insa acesta a refuzat.

Contra a vorbit cu Gicu Grozav despre viitorul acestuia si i-a spus ca ar fi mai bine pentru sa accepte oferta venita din Elvetia in vara. Grozav nu l-a ascultat pe selectioner, ci a preferat sa astepte o propunere mai avantajoasa.

Grozav nu a mai primit insa nicio oferta dupa despartirea de Bursaspor, iar in acest moment este liber de contract. Din acest motiv a ratat si convoncarea la nationala pentru meciurile cu Muntenegru si Serbia/.

"Eu l-am sfatuit, dar el a ales altceva si de aceea, in momentul de fata, nu are club. El a avut o oferta foarte buna din Elvetia si l-am sfatuit sa o accepte, sa inceapa pregatirile si sa joace in cupele europene cu acea echipa. El a decis sa mai astepte”, a declarat Cosmin Contra in cadrul unei conferinte de presa.