Cristi Chivu (44 de ani) a trecut deja prin emoțiile unui turneu oficial cu Inter Milano, când atins optimile Mondialului Cluburilor, în iunie.

În America însă, așteptările au fost minime de la o echipă pe care Chivu a preluat-o din mers, la foarte scurt timp după dezastrul din finala Champions League, 0-5 cu PSG. În aceste condiții, nimeni n-a avea pretenții ca noul antrenor să facă minuni, în SUA, cu o formație epuizată, mental și fizic.

Acum însă, când startul oficial al noii campanii bate la ușă, coordonatele sunt cu totul altele. În sensul că, după un sezon fără trofeu, Chivu e obligat să câștige ceva, pentru a-și prelungi șederea, la Inter. Fix asta a notat și Reuters, care a prefațat debutul lui Chivu, în Serie A, programat pentru luni, 25 august. Atunci, va avea loc partida Inter – Torino, de la ora 21.45.

„Inter, pe mâna unui antrenor lipsit de experiență“

Reuters, celebra agenție de știri, i-a dedicat lui Chivu un amplu material, sub semnătura jurnalistului Trevor Stynes.

„Inter, în încercarea de a-și reveni, a pariat pe începătorul Chivu“, e intitulat articolul despre noul tehnician al milanezilor. Aici, autorul a explicat de ce această numire, după plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal Riad, e una riscantă pentru vicecampioana Europei, care a terminat pe 2 și în Serie A, în ultimul sezon.

„Inter începe o nouă eră, sub comanda unui antrenor lipsit de experiență, care e Chivu, în încercarea de a vindeca rănile din campania precedentă și de a-și recâștiga încrederea, după prăbușirea din sezonul trecut, în care a alergat după trei trofee, dar n-a câștigat nimic. Printr-o mutare curajoasă, clubul a luat decizia, de a merge pe mâna unui antrenor neexperimentat, pentru următoarea etapă. Chivu, un fost jucător la Inter, care a petrecut șase ani, ca antrenor, la echipele din cadrul Academiei clubului, l-a înlocuit pe Inzaghi. Asta deși are doar 13 meciuri, ca antrenor, în Serie A, după ce a salvat Parma de la retrogradare, în sezonul trecut“, a notat Reuters.

„Optimism modertat, la Inter, cu Chivu pe bancă“

În continuarea articolului, autorul a explicat ce înseamnă acest sezon, la Inter.

„Românul Chivu și-a început mandatul la Mondialul Cluburilor, dar adevăratele sale provocări abia urmează, când vor porni la drum campaniile interne și europene. Chiar dacă Inter se va baza pe lotul din sezonul trecut, în mare parte, instalarea lui Chivu aduce această speranță că vor fi aduși și jucători tineri, dornici să-și pună amprenta pe rezultatele echipei. Cu un mixt între jucătorii experimentați și cei tineri, Inter abordează noul sezon cu un optimism moderat cu Chivu pe bancă. Legăturile lui Chivu cu acest club, plus rezultatele sale bune la nivel de Academie asigură un sentiment de continuitate, la Inter“, a continuat Reuters.

Concluzia? Chivu trebuie să facă, totuși, mai mult decât promovarea unor tineri.

„Pentru o echipă care a ratat succesul, în mod agonizant, în sezonul trecut, doar câștigarea unor trofee ar justifica decizia conducerii, de a merge pe mâna unui începător. De asemenea, doar un succes, în noul sezon, ar șterge amintirile unei campanii, cu mari promisiuni, care însă n-a adus nimic“, a încheiat sursa citată.

