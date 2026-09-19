Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Ion Oblemenco”, într-un meci care va conta pentru etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Universitatea Craiova + decizie surprinzătoare cu privire la Drăguș

Pentru duelul din Bănie, FCSB a apelat la un 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă. Pe linia de fund vor fi Labonne, Dawa, Batubinsika și Pădurariu. În fața lor vor sta Muhar și Ofri Arad, iar mijlocași centrali vor fi Cisotti, Drăguș și Korenica! Garita este vârf împins.

Drăguș e trecut pe foaia de joc ca mijlocaș ofensiv. El a mai evoluat în această poziție și la Trabzonspor. La bază, fotbalistul este atacant central, dar folosit deseori și ca atacant lateral.

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita

Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita Rezerve: Popa, Crețu, Gnahore, Fernandes, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, Popa

Popa, Crețu, Gnahore, Fernandes, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, Popa Antrenor: Marius Baciu

Cum arată clasamentul Superligii României