Jucatorul care a intrat in ISTORIE dupa golul marcat la FCSB si FARAONUL lui Hagi ataca pentru Euro! 16:00 LIVE VIDEO EXCLUSIV Romania U18 - Norvegia U18!

Nationala U18 se afla in Spania pentru un super turneu!

Pustii lui Daniel Oprescu intalnesc Norvegia, Portugalia si Turcia. Partidele sunt exclusiv online pe www.sport.ro si PRO TV Plus!

Azi, de la 16:00, se joaca Romania - Norvegia!

In nationala sunt anuntati titulari 3 jucatori deja importanti pentru Liga 1! Ianis Stoica, acum imprumutat la Petrolul, e cel mai tanar marcator din istoria FCSB. Ianis are aparitii inclusiv in Liga 1, unde a debutat pentru Dunarea Calarasi, sezonul trecut. Aflat in continuare in proprietatea echipei lui Becali, Stoica a marcat la 14 ani si 10 luni, intr-un meci de Cupa cu Sanatatea Cluj. Pustiul a devenit cunoscut in toata Europa dupa reusita sa.

Alexi Pitu a jucat la 16 ani si o luna in Europa, batand recordul lui Marius Niculae de cel mai tanar roman care joaca intr-o competitie europeana, in timp ce Louis Munteanu e pe val in Liga 1! Munteanu a avut aparitii importante si goluri marcate pentru Viitorul lui Hagi. Pe langa Pitu si Munteanu, Viitorul ii mai are in lotul U18 pe Grosu, Sima, Grameni si Buta. FCSB, Dinamo, CFR si Craiova au de asemenea jucatori in lotul convocat de Oprescu.

Nationala e deja calificata la Euro 2021, pe care il va organiza la Bucuresti.