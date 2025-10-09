Meciul amical cu Moldova este ultimul test înainte de duelul decisiv din preliminariile Cupei Mondiale 2026, duminică, de la 21:45, cu Austria. România se află în lupta pentru locul doi, care duce la baraj.

Vlădoiu cere un selecționer tânăr

Fostul internațional Jean Vlădoiu a vorbit despre prezentul echipei naționale și despre schimbarea de care România ar avea nevoie după Mircea Lucescu.

„Avem nevoie de un antrenor care să vină cu un suflu nou, cum a fost Edi. Deși Lucescu este unul dintre cei mai experimentați, parcă văd că această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr, cum a fost Edi”, a declarat Vlădoiu, citat de orangesport.ro.

„Mă așteptam la mai mult după ce ne-a oferit Edi acea perioadă fantastică. Eu am fost unul dintre oamenii care l-au susținut și m-am bucurat că a reușit”, a mai spus fostul internațional.

Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă



Tricolorii au nevoie de 9 puncte în ultimele trei meciuri din grupă, întâi de toate, pentru a câștiga grupa și a se califica direct la CM 2026. Dar trebuie să depășească și Austria, și Bosnia-Herțegovina.

Ne calificăm direct în oricare dintre următoarele scenarii, presupunând, cum este și firesc, că Austria va învinge acasă San Marino:

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun!

Golaverajul general este primul criteriu de departajare FIFA în caz de egalitate de puncte, urmat de numărul total al golurilor marcate în grupă.

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare!

Barajul este compus din semifinală și finală, meciuri care se joacă într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

Clasamentul din grupa României înaintea meciurilor de astăzi



1. Bosnia-Herțegovina 12 puncte, golaveraj +8 (5 meciuri)

2. Austria 12 puncte, golaveraj +7 (4 meciuri)

3. ROMÂNIA 7 puncte, golaveraj +4 (5 meciuri)

4. Cipru 4 puncte, golaveraj -2 (5 meciuri)

5. San Marino 0 puncte, golaveraj -17 (5 meciuri)

Patidele rămase de disputat în grupa României



9 octombrie:

Austria – San Marino

Cipru – Bosnia-Herțegovina

12 octombrie

San Marino – Cipru

ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

Cipru – Austria

Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

Austria – Bosnia-Herțegovina

ROMÂNIA – San Marino

