Kylian Mbappe a ajuns la echipa de pe ”Santiago Bernabeu” în 2024, după ce a plecat liber de contract de la Paris Saint-Germain. Vinicius, în schimb, se află la echipa galacticilor din 2018, când Real Madrid le-a plătit celor de a Flamengo 45 de milioane de euro pentru serviciile brazilianului.



Kylian Mbappe a rupt tăcerea despre Vinicius



Cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Mbappe a vorbit despre relația pe care o are cu Vinicius. El a dezvăluit că se înțelege mai bine cu brazilianul față de stagiunea precedentă, care a fost de acomodare.



Francezul a ținut să puncteze și faptul că el cu Vinicius au același obiectiv: să ajute Real Madrid să câștige cât mai multe titluri.



”Am o relație foarte bună cu Vini, mult mai bună decât cea din sezonul trecut, pentru că acum ne cunoaștem mai bine. Obiectivul nostru e același, să ajutăm Real Madrid să câștige titluri”, a spus Mbappe pentru Movistar, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

