Kylian Mbappe a rupt tăcerea despre Vinicius
Cei doi sunt colegi la Real Madrid din 2024.

Real MadridXabi AlonsoMbappeVinicius
Kylian Mbappe a ajuns la echipa de pe ”Santiago Bernabeu” în 2024, după ce a plecat liber de contract de la Paris Saint-Germain. Vinicius, în schimb, se află la echipa galacticilor din 2018, când Real Madrid le-a plătit celor de a Flamengo 45 de milioane de euro pentru serviciile brazilianului.

Cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Mbappe a vorbit despre relația pe care o are cu Vinicius. El a dezvăluit că se înțelege mai bine cu brazilianul față de stagiunea precedentă, care a fost de acomodare. 

Francezul a ținut să puncteze și faptul că el cu Vinicius au același obiectiv: să ajute Real Madrid să câștige cât mai multe titluri.

”Am o relație foarte bună cu Vini, mult mai bună decât cea din sezonul trecut, pentru că acum ne cunoaștem mai bine. Obiectivul nostru e același, să ajutăm Real Madrid să câștige titluri”, a spus Mbappe pentru Movistar, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

În acest sezon, Mbappe a înscris de nouă ori în opt meciuri din La Liga, de cinci ori în UEFA Champions League în două apariții și o singură dată în trei partide de la Campionatul Mondial al cluburilor, care s-a văzut integral pe platforma VOYO.

Vinicius, în schimb, a punctat de cinci ori în La Liga și o singură dată la CM al cluburilor, unde a oferit și o pasă de gol. În campionat și-a mai adăugat în cont și patru pase decisive, cu două mai mult decât colegul său Mbappe.

Real Madrid, în clasament

Echipa pregătită de Xabi Alonso e prima clasată în La Liga cu 21 de puncte. După opt etape, Real Madrid a înregistrat șapte ictorii și un singur rezultat negativ.

