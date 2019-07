Ivan nici nu se gandeste la un transfer in Liga 1! Gigi Becali, refuzat din start: "Nu am nimic cu FCSB, dar nu vreau sa revin in Romania!"

Romania U21 a impresionat la EURO U21 si a reusit sa ajunga pana in semifinale unde a fost invinsa de Germania, scor 4-2, cu doua goluri marcate in prelungiri.

Andrei Ivan nu are inca oferte concrete de transfer dupa EURO U21, dar nici nu ia in calcul o revenire in Liga 1. Craiova sau FCSB ies din discutie.

"Sunt bucuros ca sunt interesate cluburile de mine, dar nu vreau sa revin in Romania momentan, nu am nimic cu Steaua (n.red. FCSB). Momentan plec la Krasnodar. Am contract inca trei ani, raman acolo momentan. Sper sa joc mai mult pentru ei, sper sa prind minute mai multe si sa joc si in Champions League. Momentan nu cred ca o sa plec in China sau Arabia, vreau sa joc fotbal la cel mai inalt nivel. Daca nu o sa joc (n.red. la Krasnodar), o sa plec la un alt club. Voiam sa mai joc la Rapid Viena (n.red. unde a fost imprumutat sezonul trecut), dar nu s-au inteles cu Krasnodar", a declarat Andrei Ivan pentru DigiSport.

Andrei Ivan a fost titular in 3 din cele 4 meciuri jucate de Romania U21 la EURO. Ivan a jucat in meciurile cu Croatia, Anglia si Germania, insa nu a sclipit ca Puscas.