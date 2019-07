Contra schimba garda la nationala si vrea sa debuteze inca un fotbalist de la U21: "Daca va fi sanatos, va fi convocat cu Spania!" Miza reala: maghiarii il vor si ei!

Cosmin Contra e pregatit sa schimbe "garda" la nationala mare. El i-a convocat deja pe Baluta, Ianis Hagi si Nedelcearu la prima reprezentativa. Pe lista selectionerului se afla si Adi Rus.

Adrian Rus ar putea fi urmatorul jucator care debuteaza la echipa nationala a Romaniei. Fundasul central in varsta de 23 de ani a jucat un meci la EURO U21 si s-a achitat foarte bine de sarcini. El a evoluat in partida contra Frantei, incheiata 0-0.

Rus, care a evoluat in ultimii doi ani la Sepsi OSK, va juca in noul sezon la MOL Vidi, in Ungaria.

Adrian Rus este nascut la Satu Mare si a evoluat in adolescenta in Ungaria, la juniori. El a apartinut in ultii ani de Akademia Puskas, iar maghiarilor a inceput sa le surada ideea de a incerca sa-l convinga sa joace pentru ei.

Pentru a se asigura ca nu va juca pentru Ungaria, desi el a declarat ca Romania este singura varianta, Cosmin Contra e pregatit sa-l cheme pe Rus la urmatoarea actiune a echipei nationale de seniori.



"Daca Adi Rus va fi sanatos, din ce stiu, va fi convocat la meciul cu Spania", a spus Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, potrivit Telekom.