UEFA a stabilit 11-le ideal de la EURO U21! Singurul roman care si-a facut loc printre nemti si spanioli

Romania a parasit EURO U21 in semifinale!

UEFA a facut public 11-le ideal de la EURO U21! Echipa este formata din jucatori ai Spaniei si Germaniei, cele doua finaliste ale competitiei, exceptie facand atacantul, post pentru care a fost ales romanul George Puscas.

Cei de la UEFA au optat pentru sistemul 4-2-3-1, iar campioana si vicecampioana au compus in proportie de 99% echipa. George Puscas a impresionat prin evolutiile sale, iar elevul lui Mirel Radoi a fost ales cel mai bun atacant al turneului. El a marcat 4 goluri la turneul final.

Chiar daca nu a castigat turneul, Germania are mai multi jucatori in cel mai bun prim 11 de la EURO U21. Sase nemti au fost inclusi in echipa, in timp ce Spania are doar patru jucatori selectati.

11-le IDEAL DE LA EURO U21

PORTAR: Alexander Nubel (Germania)



FUNDAS DREAPTA: Lukas Kostermann (Germania)

FUNDAS CENTRAL: Jonathan Tah (Germania)

FUNDAS CENTRAL: Jesus Vallejo (Spania)

FUNDAS STANGA: Benjamin Henrichs (Germania)



MIJLOCAS DREAPTA: Fabian Ruiz (Spania)

MIJLOCAS STANGA: Mahmoud Dahoud (Germania)



EXTREMA DREAPTA: Dani Olmo (Spania)

MIJLOCAS CENTRAL: Luca Waldschmidt (Germania)

EXTREMA STANGA: Dani Ceballos (Spania)



ATACANT: George Puscas (Romania)

Foto: UEFA.COM