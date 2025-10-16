Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: "A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!"

Născut la Haifa, din tată israelian și mamă româncă, Lisav Eissat era până de curând un necunoscut pentru publicul din România. FRF a profitat însă de originile fundașului de la Maccabi Haifa, dar și de faptul că Israelul nu l-a convocat la prima reprezentativă, iar Mircea Lucescu l-a titularizat în amicalul cu Moldova (2-1).

Aviv Eissat: "Lisav a vrut să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat, așa că a ales România"



La câteva zile după debutul lui Lisav pentru România, Aviv Eissat l-a apărat pe fiul său, criticat în Israel pentru că a ales să reprezinte o altă țară decât cea în care a crescut și a învățat fotbal.



Tatăl stoperului de la Maccabi Haifa spune că decizia i-a aparținut în exclusivitate lui Lisav, care a fost dezamăgit că nu a primit niciun semnal din partea Federației Israeliene privind o convocare la seniori.



"Suntem foarte entuziasmați. Suntem alături de Lisav de la vârsta de 6 ani în parcursul său fotbalistic. A progresat extraordinar, iar acum a ajuns să joace pentru România și suntem foarte mulțumiți cu decizia luată. Și-a dorit să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat, așa că a hotărât să evolueze pentru România, având în vedere că este jumătate român și jumătate israelian. A fost exclusiv decizia sa, iar noi l-am susținut.



Dacă o echipă precum România, o echipă de seniori, vede în Lisav un jucător capabil și îl convoacă, atunci naționala Israelului ce face? Eu nu am fost sportiv, am o altă perspectivă, dar așa privesc lucrurile. Românii au investit timp și au venit să se întâlnească cu băiatul pentru a-i arăta viziunea lor. Chiar au luptat pentru a-l aduce la naționala României. Știu că și Israelul are scouteri și profesioniști angajați, dar cum să nu fie băiatul pregătit pentru Israel, iar pentru România să fie? Pentru mine nu are sens, dar nici nu mai contează pentru că decizia a fost deja luată.



Suntem israelieni din toate punctele de vedere, iar naționala Israelului este importantă pentru mine și fiul meu. Sunt sigur că Lisav ar fi vrut să joace pentru Israel, dar aici mai e vorba și de progresul său în carieră. Când am văzut că românii forțează foarte mult aducerea lui la națională și i-au prezentat un plan pe termen lung, atunci decizia a fost să aleagă România, fără să existe intenția de a leza în vreun fel Israelul. Aparent, nu a fost momentul potrivit pentru naționala Israelului, iar România s-a mișcat mai rapid", a spus Aviv Eissat, potrivit Sport5.

