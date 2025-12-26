Fost căpitan la Dinamo, Politic a fost marea dorință a finanțatorului de la FCSB, care a plătit un milion de euro în schimbul său. În plus, Becali l-a cedat la marea rivală și pe Alexandru Musi (21 de ani), devenit o soluție bună pentru regula U21 în echipa lui Zeljko Kopic.

Extrema stângă a fost rezervă în ultimele partide din acest an de la FCSB, iar ca titular a evoluat ultima oară în septembrie, în meciul pierdut de campioana României la Botoșani, scor 3-1. De atunci a primit minute ”cu porția” sub comanda lui Elias Charalambous.

Iosif Rotariu știe de ce are nevoie Dennis Politic pentru a se impune la FCSB

Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, crede că Politic mai are nevoie de timp pentru a se acomoda la FCSB. ”Dacă i se dă mai multă încredere, e un jucător valoros”, spune fostul stelist.

„La un jucător de fotbal, când vine la o echipă nouă, indiferent care ar fi ea, trebuie să îi dai puțin timp de acomodare, cu stilul de joc, cu atmosfera. Cred că n-a avut timp Dennis Politic.

Are junioratul făcut în străinătate, a arătat foarte bine la Dinamo, nu poate să aibă o astfel de cădere într-o perioadă atât de scurtă. Cred că nu i s-a dat timp. Eu cred că dacă i se dă mai multă încredere, e un jucător valoros”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

A apărut, inclusiv, varianta unui împrumut la o altă echipă, dar Gigi Becali a anunțat deja că nu vrea să renunțe la serviciile sale și că are în continuare încredere în fostul dinamovist.

După transferul la FCSB, Dennis Politic a evoluat în 22 de partide pentru echipa sa de club, majoritatea din postura de rezervă, reușind să înscrie de trei ori.

Gigi Becali nu vrea să se despartă de Dennis Politic și Baba Alhassan

Becali vrea să păstreze toți jucătorii actuali care se află pe lista UEFA. Respectiva listă poate fi modificată doar la finalul lunii ianuarie, în cazul în care FCSB va avansa în play-off-ul pentru optimile Europa League.

"(n.r - întrebat dacă a fost căutat de FC Hermannstadt pentru Dennis Politic și Baba Alhassan) Nu știu, nu vorbim acum. Cum să dăm noi jucătorii? Noi avem nevoie de jucători care să fie pe listă. Noi nu putem să punem pe listă ce luăm acum. Nu vezi că lui Edjouma i-am prelungit încă șase luni?", a spus Gigi Becali, luni, la o zi după FCSB - Rapid 2-1.

