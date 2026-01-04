FOTO Tăticul ideal: Gael Monfils, mesaj copleșitor, înainte de ultimul sezon al carierei în ATP, în care joacă din 2004

Tăticul ideal: Gael Monfils, mesaj copleșitor, înainte de ultimul sezon al carierei în ATP, în care joacă din 2004 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gael Monfils și Elina Svitolina s-au căsătorit în vara anului 2021.

Gael Monfils ocupă, la 39 de ani, locul 68 în clasamentul ATP, dar, intrat în al treilea deceniu petrecut în lumea intensă a circuitului profesionist, tenismenul din Hexagon începe să prețuiască mai mult timpul petrecut alături de familie decât visul de a câștiga un turneu de mare șlem.

Împăcat cu gândul retragerii, dar întristat de nevoia de a se îndepărta din nou de fiica sa, Skai, Monfils le-a transmis fanilor un mesaj prin care îi anunță că va da totul în ultima stagiune a carierei.

Gael Monfils, cu inima împărțită, înainte de ultimul sezon al carierei

„Ultimul sezon. Astăzi, ies pe ușă îndreptându-mă către ultimul meu sezon în tenis. E un capitol uriaș al vieții mele.

Înainte să plec, fiica mea m-a întrebat: 'Tati, dar dacă ne punem măștile și devenim supereroi?'

Ea a luat o mască cu Omul Păianjen, eu, cu Pantera Neagră. Pentru că, în ochii ei, eu voi fi întotdeauna un erou. Și pentru că, prin ochii ei, putem să înfruntăm lumea împreună.

Pornesc la drum cu acea mască invizibilă în inima mea. Cu mândrie. Cu recunoștință. Cu dragoste.

Un ultim sezon. Pentru ea. Pentru mine. Pentru tot ce tenisul mi-a dăruit,” a scris Gael Monfils, pe Instagram.

Skai Monfils are în prezent trei ani și două luni.

Monfils, două semifinale de Grand Slam în carieră

Activ în circuitul ATP din 2004, Gael Monfils are în palmares treisprezece trofee.

Fostul număr 6 ATP a câștigat chiar și în 2025 un titlu ATP, la Auckland.

În turneele de mare șlem, jucătorul francez care a obișnuit lumea tenisului cu lovituri și reacții spectaculoase are două semifinale jucate, la Roland Garros, în 2008, respectiv la US Open, în 2016.

