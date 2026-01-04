Gael Monfils ocupă, la 39 de ani, locul 68 în clasamentul ATP, dar, intrat în al treilea deceniu petrecut în lumea intensă a circuitului profesionist, tenismenul din Hexagon începe să prețuiască mai mult timpul petrecut alături de familie decât visul de a câștiga un turneu de mare șlem.

Împăcat cu gândul retragerii, dar întristat de nevoia de a se îndepărta din nou de fiica sa, Skai, Monfils le-a transmis fanilor un mesaj prin care îi anunță că va da totul în ultima stagiune a carierei.

Gael Monfils, cu inima împărțită, înainte de ultimul sezon al carierei

„Ultimul sezon. Astăzi, ies pe ușă îndreptându-mă către ultimul meu sezon în tenis. E un capitol uriaș al vieții mele.

Înainte să plec, fiica mea m-a întrebat: 'Tati, dar dacă ne punem măștile și devenim supereroi?'

Ea a luat o mască cu Omul Păianjen, eu, cu Pantera Neagră. Pentru că, în ochii ei, eu voi fi întotdeauna un erou. Și pentru că, prin ochii ei, putem să înfruntăm lumea împreună.

Pornesc la drum cu acea mască invizibilă în inima mea. Cu mândrie. Cu recunoștință. Cu dragoste.

Un ultim sezon. Pentru ea. Pentru mine. Pentru tot ce tenisul mi-a dăruit,” a scris Gael Monfils, pe Instagram.

Skai Monfils are în prezent trei ani și două luni.

