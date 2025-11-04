Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român

Alexandru Hațieganu
Ionuț Radu s-a accidentat în ultima partidă din La Liga a echipei sale.

la ligaaccidentareIonut RaduCelta Vigo
Celta Vigo a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare de la Levante, iar Ionuț Radu a făcut din nou o partidă bună.

Portarul român a avut și o problemă medicală pe parcursul meciului, dar a hotărât să joace în continuare.

Celta Vigo va hotărî dacă Ionuț Radu va juca în următoarea partidă

În minutul 35 al meciului cu Levante, Radu s-a lovit la mână în urma unui șut parat în fața unui atacant advers.

Lovitura a necesitat îngrijiri medicale, dar portarul român a dus meciul până la final.

Cu toate acestea, Ionuț Radu a resimțit dureri și după meciul din La Liga, astfel că ar putea rata partida din Europa League cu Dinamo Zagreb, care va avea loc joi, 6 noiembrie, de la 19:45.

„Celta Vigo revine la antrenamente marți, după o zi de odihnă în urma victoriei împotriva lui Levante. Staff-ul tehnic al lui Celta va monitoriza îndeaproape starea fizică a lui Andrei Radu, care a suferit un disconfort la una dintre mâini în timpul meciului. Internaționalul român a necesitat îngrijiri medicale după ce a parat un șut al lui Etta Eyong.

Jucătorul a putut continua să joace, dar disponibilitatea sa pentru meciul de joi împotriva lui Dinamo Zagreb va depinde de progresul său și de testele pe care le va supune la revenirea la antrenamentele cu echipa. O posibilă absență a lui Radu ar fi un obstacol semnificativ pentru Claudio Giráldez, deoarece românul a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai echipei în această perioadă a sezonului”, au scris spaniolii.

După 11 etape, Celta Vigo a înregistrat 13 puncte în campionat. Cu două victorii, șapte remize și două eșecuri, clubul se află, cel puțin temporar, pe locul 12.

Portarul român de 28 de ani a adunat 14 meciuri în poarta formației din Spania, două în Europa League și opt în La Liga.

3,5 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Nota primită de Ionuț Radu după o nouă victorie în La Liga
”Trebuie să las capul în pământ!” A încercat să-l umilească pe Ionuț Radu, dar a eșuat lamentabil
Ionuț Radu, încă un meci mare în LaLiga! Budimir a încercat să-l execute prin "Panenka"
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP
Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?”
"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge în vară



Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP
Aventura africană a lui „Reghe“: banii din Champions League îl duc în niște destinații exotice
Carmen Herea, victorie la debut la turneul WTA de la Austin! Tânăra din Tulcea este studentă chiar în Texas
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

