Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român

Celta Vigo a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare de la Levante, iar Ionuț Radu a făcut din nou o partidă bună.
Portarul român a avut și o problemă medicală pe parcursul meciului, dar a hotărât să joace în continuare.
Celta Vigo va hotărî dacă Ionuț Radu va juca în următoarea partidă
În minutul 35 al meciului cu Levante, Radu s-a lovit la mână în urma unui șut parat în fața unui atacant advers.
Lovitura a necesitat îngrijiri medicale, dar portarul român a dus meciul până la final.
Cu toate acestea, Ionuț Radu a resimțit dureri și după meciul din La Liga, astfel că ar putea rata partida din Europa League cu Dinamo Zagreb, care va avea loc joi, 6 noiembrie, de la 19:45.
„Celta Vigo revine la antrenamente marți, după o zi de odihnă în urma victoriei împotriva lui Levante. Staff-ul tehnic al lui Celta va monitoriza îndeaproape starea fizică a lui Andrei Radu, care a suferit un disconfort la una dintre mâini în timpul meciului. Internaționalul român a necesitat îngrijiri medicale după ce a parat un șut al lui Etta Eyong.
Jucătorul a putut continua să joace, dar disponibilitatea sa pentru meciul de joi împotriva lui Dinamo Zagreb va depinde de progresul său și de testele pe care le va supune la revenirea la antrenamentele cu echipa. O posibilă absență a lui Radu ar fi un obstacol semnificativ pentru Claudio Giráldez, deoarece românul a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai echipei în această perioadă a sezonului”, au scris spaniolii.
După 11 etape, Celta Vigo a înregistrat 13 puncte în campionat. Cu două victorii, șapte remize și două eșecuri, clubul se află, cel puțin temporar, pe locul 12.
Portarul român de 28 de ani a adunat 14 meciuri în poarta formației din Spania, două în Europa League și opt în La Liga.
3,5 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.