Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român

Celta Vigo a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare de la Levante, iar Ionuț Radu a făcut din nou o partidă bună.

Portarul român a avut și o problemă medicală pe parcursul meciului, dar a hotărât să joace în continuare.



Celta Vigo va hotărî dacă Ionuț Radu va juca în următoarea partidă



În minutul 35 al meciului cu Levante, Radu s-a lovit la mână în urma unui șut parat în fața unui atacant advers.

Lovitura a necesitat îngrijiri medicale, dar portarul român a dus meciul până la final.

Cu toate acestea, Ionuț Radu a resimțit dureri și după meciul din La Liga, astfel că ar putea rata partida din Europa League cu Dinamo Zagreb, care va avea loc joi, 6 noiembrie, de la 19:45.

