Duminică după-amiază, Levante și Celta Vigo s-au întâlnit în etapa cu numărul 11 din primul eșalon al Spaniei, La Liga, pe ”Estadi Ciutat de Valencia” din Valencia”.



La capătul celor 90 de minute, Celta Vigo s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.



Oscar Mingueza a deschis scorul pentru Celta Vigo în minutul 40. Kervin Arriaga a restabilit egalitatea în minutul 66, iar Miguel Roman a adus victoria pentru oaspeți în minutul 90+1.



Gazdele au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 29, când Vencedor a văzut cartonașul roșu.



Nota primită de Ionuț Radu după o nouă victorie în La Liga



După meci, Ionuț Radu a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu nota 6,7 pentru evoluția sa. Sub media echipei însă, care a fost de 7,2 puncte.



Radu a avut două intervenții, o respingere și a atins mingea în total de 18 ori.



După 11 etape, Celta Vigo a înregistrat 13 puncte în campionat. Cu două victorii, șapte remize și două eșecuri, clubul se află, cel puțin temporar, pe locul 12.

