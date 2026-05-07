Ionuț Lupescu, în prezent coordonator al academiei de la CS Dinamo, unde deține și funcția de președinte de onoare, a vorbit deschis despre alegerile pentru șefia FRF din 2018.

Ionuț Lupescu a dat cărțile pe față

Fostul mijlocaș al „Generației de Aur” a spus că nu înfrângerea în fața lui Răzvan Burleanu l-a deranjat cel mai tare, ci trădarea anumitor persoane.

Lupescu s-a referit la acei oameni care i-au promis că o să îl voteze pentru a fi președintele FRF și l-au mințit.

„Am venit acum opt ani, pentru a candida la alegerile de la Federație, cu scopul de a oferi ajutor fotbalului românesc. Oamenii n-au vrut, marea majoritate. Am înțeles și cu asta basta!

Mi-am văzut de treabă. Eu vin din fotbal, iar în sport mai trebuie să știi și să pierzi, pentru mine nu e o problemă. Trebuie să știi să iei partea a lucrurilor care nu au mers și să mergi mai departe.

Lupescu: „Oricum nu ieșeam”

Mi-am oferit ajutorul, nu au dorit, la revedere! (n.r.- dacă a simțit ceva în neregulă) Au fost multe lucruri... (n.r.- dacă își reproșează că a intrat prea târziu în campanie) Nu îmi reproșez nimic. Puteam să intru și mai târziu și mai devreme că oricum nu ieșeam.

Dezamăgirea a fost produsă de oamenii care una îți spun în față și alta fac. Au fost unii, foarte puțini, care au spus că nu pot să mă voteze, pentru că au o datorie față de Federație. Ok, nicio problemă! Dar alții care au spus 'da' și, de fapt, au votat altceva”, a dezvăluit Ionuț Lupescu, invitat la „Un Podcast”.

„Kaiserul” a pierdut alegerile pentru președinția FRF, în aprilie 2018, în fața lui Răzvan Burleanu. Lupescu a obținut 78 de voturi, iar Burleanu 168.

Ionuț Lupescu a renunțat atunci pentru a candida la funcția de director al Comisiei Tehnice UEFA.