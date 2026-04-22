Florin Prunea a susținut că Răzvan Burleanu, președintele FRF, s-a opus numirii lui Cristian Chivu în funcția de selecționer al României.

Florin Prunea, contrariat de hotărârea lui Burleanu

Regretatul Mircea Lucescu l-a propus pe Chivu după EURO 2024, după plecarea lui Edward Iordănescu și înainte de antrenorul Interului să debuteze la seniori la Parma.

„Il Luce” și-ar fi dorit să îi fie consilier lui Cristi Chivu la echipa națională.

„Grande Cristian! Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?! Când a zis nea Mircea în emisiune. A zis 'Da, domnule, e adevărat'.

Radu Naum parcă l-a întrebat la emisiune: 'E adevărat că ați vrut să-l aduceți?'. 'Da, e adevărat'. 'Și ce s-a întâmplat?'. 'Nu vreau să dezvolt subiectul'”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

Cuvintele lui Mircea Lucescu îl confirmă parțial pe Prunea

În august 2025, „Il Luce” a transmis că l-a propus pe Cristi Chivu în rolul de selecționer, însă a evitat să vorbească despre motivul pentru care numirea nu s-a produs.

„E adevărat. Am vrut ca el să vină și eu să fiu pe lângă el. Pe urmă, lucrurile nu s-au făcut. Nu vreau să comentez. Când am văzut că nu se ajunge la o altă alegere, am acceptat.

El ar fi fost și eu eram pe lângă el. Anii pe care i-a avut la Primavera l-au ajutat foarte mult. La Parma s-a dus cu multă siguranță.

Eu l-am vrut ca jucător când am venit la Rapid, am fost foarte aproape, dar Balaci a fost mai darnic și a preferat Craiova. Am fost foarte aproape. Reșița se despărțea de el doar dacă mai lua un alt jucător și George Copos n-a mai vrut”, spunea Mircea Lucescu, potrivit sursei citate anterior.

Cristi Chivu, aproape de event la primul sezon la Inter

Cristi Chivu (45 de ani) este antrenorul momentului în Serie A. Inter Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a învins-o pe Como cu 3-2, revenind de la 0-2 (în tur scorul a fost 0-0).

În ultimul act al competiției, Chivu va întâlni învingătoarea dublei manșe dintre Lazio și Atalanta. Returul se joacă astăzi la Bergamo, de la 22:00, după ce în tur scorul a fost 2-2.

Interul lui Cristi Chivu este foarte aproape să cucerească și Serie A. După 33 de etape scurse din 38, „nerazzurrii” sunt pe primul loc cu 78 de puncte, cu un avans de 12 „lungimi” față de principalele urmăritoare: AC Milan și Napoli.