Rezultatul scoate definitiv „tricolorii” din lupta pentru locul 2, iar echipa lui Mircea Lucescu merge la baraj pe ruta Ligii Națiunilor.



Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 17, după o fază excelentă creată de Mihăilă și Chipciu, dar repriza a doua a fost un coșmar. Dzeko a egalat în minutul 49, Bajraktarevic a făcut 2-1 în minutul 80, iar în prelungiri Tabakovic a închis tabela. România a jucat finalul în inferioritate, după eliminarea stupidă a lui Denis Drăguș.



Tricolorul făcut praf de Adrian Porumboiu după meciul cu Bosnia



Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a analizat la GSP Live eșecul naționalei și a criticat dur comportamentul lui Drăguș, dar și deciziile selecționerului Mircea Lucescu.



„O schimbare total neinspirată și, în plus, roșul lui Drăguș a fost meritat. Roșu clar! Nu aveai ce să cauți acolo cu piciorul, să-l lovești în creștetul capului. Parcă era balerină! Și oricum el nici nu joacă constant”, a spus Porumboiu.



Fostul oficial a subliniat că România a pierdut meciul din cauza propriilor greșeli, nu din cauza arbitrajului: „Arbitrul a fost corect. La Marius Marin nu a fost fază de roșu, doar galben. Am pierdut pentru că am greșit noi. La 2-0 era gata meciul, Man trebuia să marcheze acolo. Apoi nu am mai avut mijloc deloc. Dzeko, la 39 de ani, a fost mai viu decât ai noștri de 25-27.”



Porumboiu a criticat și alegerile tactice ale lui Lucescu: „Trebuia să joci cu un fundaș stânga de meserie, nu cu Chipciu. Neinspirat Lucescu, la experiența lui. Eu eram convins că vom câștiga. Am și zis că Bîrligea o să dea gol. Dar după pauză, ne-am prăbușit.”



România încheie preliminariile pe locul 3 și va merge la baraj, unde poate întâlni adversare precum Italia sau Turcia. „Va fi greu. Azi trebuia să câștigăm. Ei pasau cu portarul la 1-0 pentru noi. A fost o mare șansă ratată”, a încheiat Porumboiu.

