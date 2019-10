INSULELE FEROE - ROMANIA, SAMBATA, ORA 19:00, LA PRO TV | ULTIMA ORA! Surpriza mare a lui Contra! Cui i-a dat selectionerul numarul 10

17:53 Ianis Hagi: "Sunt bucuros si mandru, dar simt o mare responsabilitate"



Ianis Hagi a vorbit pentru site-ul FRF dupa ce a primit numarul 10 al nationalei.



"Sunt bucuros si mandru, dar mai presus de toate simt o responsabilitate in plus. In fiecare imi propun sa muncesc si mai mult pentru a-i bucura pe suporteri. Impreuna cu colegii mei avem datoria sa ii facem fericiti pe romani", a spus Ianis Hagi.



Gica Hagi a purtat pentru ultima data numarul 10 al nationalei intr-un meci oficial la partida Romania - Italia, de la EURO 2000.