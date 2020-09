Le-am dat MAT din doua mutari! Nord-irlandezii au crezut ca bate Maxim, dar Ianis Hagi a scos pentru Stanciu! Cum a marcat Romania primul gol pe National Arena

Mirel Radoi a stat pentru prima oara pe banca nationalei mari in meciul contra Irlandei de Nord din Nations League.

Romania a dat primul gol din mandatul lui Radoi in minutul 25. La o lovitura libera de pe partea dreapta, jucatorii nationalei au reusit sa-i ia prin surprindere pe adversari. Maxim s-a facut ca bate, insa Ianis Hagi a fost cel care a lovit mingea. Hagi Jr. a scos in afara careului la Stanciu, sutul sau a fost blocat de portarul nord-irlandez, mingea a sarit la Chiriches, apoi a ajuns la Puscas. De aici n-a mai fost decat o formalitate, pentru ca Puscas, singur in cativa metri, n-avea cum sa rateze!