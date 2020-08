E in forma MAXIMA inainte de meciurile nationalei! Dubla pentru Maxim in ultimul amical al lui Gaziantep 

Gaziantep a jucat astazi un amical cu Denizlispor si s-a impus cu 3-2.

Turcii se pregatesc de un nou sezon, astfel ca echipele au inceput sa organizeze meciuri amicale pentru ca jucatorii sa intre in forma. Transferat definitiv de Gaziantep in vara, Alexandru Maxim a facut din nou senzatie in tricoul echipei lui Sumudica.

Mijlocasul a inscris o dubla in amicalul cu Denizlispor, iar golurile sale vin chiar dupa ce Mirel Radoi a anuntat lista cu jucatorii convocati pentru meciurile cu Irlanda de Nord si Austria, iar romanul se afla printre jucatorii chemati de selectioner.

???? Alexandru Maxim’in muhteşem frikik golü ve ardından sevincimiz! 2-1 pic.twitter.com/EqMR1pcXX2 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 29, 2020