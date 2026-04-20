Cifrele obținute de Hagi peste tot unde a antrenat, înainte să revină la națională

Gheorghe Hagi conduce de astăzi prima reprezentativă de fotbal a României.

Hagi a început oficial munca de selecționer, la o lună de când și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța, ca să devină eligibil pentru colaborarea cu Federația Română de Fotbal. Echipa de la Ovidiu a rămas în mâinile lui Gică Popescu, care deține și funcția de președinte în cadrul clubului. 

În 2001, după ce s-a retras din cariera de fotbalist, Gheorghe Hagi a preluat naționala României. După patru meciuri însă, a făcut un pas înapoi și și-a continuat cariera de antrenor la cluburi de fotbal, acumulând experiența necesară ca, după 25 de ani, să revină la cârma primei reprezentative și să poată schimba cu adevărat ceva la echipa absentă de prea mult timp de pe pe prima scenă a fotbalului mondial.

  • România (2001): 4 meciuri, 1.25 puncte pe meci
  • Bursaspor (2003): 12 meciuri, 0.83 puncte pe meci
  • Galatasaray (2004-05): 47 meciuri, 2.21 puncte pe meci
  • Poli Timișoara (2005-06): 16 meciuri, 1.19 puncte pe meci
  • FCSB (2007): 11 meciuri, 1.91 puncte pe meci
  • Galatasaray (2010-11): 24 meciuri, 1.25 puncte pe meci
  • Viitorul Constanța (2014-20): 244 meciuri, 1.59 puncte pe meci
  • Farul Constanța (2021-25): 180 meciuri, 1.54 puncte pe meci

Răzvan Burleanu, președintele FRF, i-a setat obiective clare ”Regelui”, care va conduce naționala pe următorii patru ani. Hagi trebuie să-i califice pe tricolori la următorul Campionat European, cel din 2028. Mandatul său, în teorie, se încheie după Campionatul Mondial din 2030.

Până la EURO 2028 și CM 2030, România va juca în Nations League, turneu care începe în septembrie și se încheie în noiembrie. Prima reprezentativă face parte din Grupa 4 a urnei valorice ”B” alături de Suedia, Polinia și Bosnia & Herțegovina.

Programul României în Nations League

  • Suedia - România (25 septembrie, 21:45)
  • România - Bosnia (28 septembrie, 21:45)
  • Polonia - România (2 octombrie, 21:45)
  • România - Suedia (5 octombrie, 21:45)
  • România - Polonia (14 noiembrie, 21:45)
  • Bosnia - România (17 noiembrie, 21:45)

Gheorghe Hagi își va face debutul pe banca naționalei la început de iunie, când tricolorii au două jocuri de pregătire programate. Primul e împotriva Goergiei (1 iunie), iar al doilea e împotriva Țării Galilor (6 iunie).

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).

În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

