Cifrele obținute de Hagi peste tot unde a antrenat, înainte să revină la națională

Hagi a început oficial munca de selecționer, la o lună de când și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța, ca să devină eligibil pentru colaborarea cu Federația Română de Fotbal. Echipa de la Ovidiu a rămas în mâinile lui Gică Popescu, care deține și funcția de președinte în cadrul clubului.

În 2001, după ce s-a retras din cariera de fotbalist, Gheorghe Hagi a preluat naționala României. După patru meciuri însă, a făcut un pas înapoi și și-a continuat cariera de antrenor la cluburi de fotbal, acumulând experiența necesară ca, după 25 de ani, să revină la cârma primei reprezentative și să poată schimba cu adevărat ceva la echipa absentă de prea mult timp de pe pe prima scenă a fotbalului mondial.

România (2001): 4 meciuri, 1.25 puncte pe meci

Bursaspor (2003): 12 meciuri, 0.83 puncte pe meci

Galatasaray (2004-05): 47 meciuri, 2.21 puncte pe meci

Poli Timișoara (2005-06): 16 meciuri, 1.19 puncte pe meci

FCSB (2007): 11 meciuri, 1.91 puncte pe meci

Galatasaray (2010-11): 24 meciuri, 1.25 puncte pe meci

Viitorul Constanța (2014-20): 244 meciuri, 1.59 puncte pe meci

Farul Constanța (2021-25): 180 meciuri, 1.54 puncte pe meci

Răzvan Burleanu, președintele FRF, i-a setat obiective clare ”Regelui”, care va conduce naționala pe următorii patru ani. Hagi trebuie să-i califice pe tricolori la următorul Campionat European, cel din 2028. Mandatul său, în teorie, se încheie după Campionatul Mondial din 2030.

Până la EURO 2028 și CM 2030, România va juca în Nations League, turneu care începe în septembrie și se încheie în noiembrie. Prima reprezentativă face parte din Grupa 4 a urnei valorice ”B” alături de Suedia, Polinia și Bosnia & Herțegovina.