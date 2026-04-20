Para toți milionarii și miliardarii din România! Propunerea lansată de Gică Hagi

Alexandru Hațieganu
Hagi a fost prezentat luni în funcția de selecționer al României.

În ziua în care a fost prezentat de Răzvan Burleanu, șeful FRF, în funcția de selecționer al echipei naționale, Gheorghe Hagi a pedalat din nou și pe un discurs pe care a mai mizat în trecut. Om care a fondat o academie eficientă, cea de la Ovidiu, Hagi știe să marșeze pe un discurs care ar produce efecte la nivel de fotbal, la nivel de sport. Către cine a fost îndreptat apelul său?

Hagi, mesaj pentru cei mai bogați oameni din România: "Sunt mulți în România care au bani foarte mulți"

“Mesaj pentru cei mai bogaţi oameni din România: să vină să cumpere cluburile! Ca să faci performanţe fotbalul are nevoie de bani. Trebuie să investeşti în academii şi cluburi să producă jucători. Am încredere că se poate face.

Să vină oamenii care au bani. Nu uitaţi Turcia cât investeşte pe an ca să aibă un campionat cu jucători pe care îi vinde pe un ştiu unde. Este business. Trebuie să vină oamenii de business. Sunt mulţi în România care au bani foarte mulţi şi dacă investim bine în tineri România poate să trăiască bine 100 de ani. Investiţie în tineri, în copii şi în cluburi. Putem să scoatem jucători foarte buni, asigurăm viitorul”, a afirmat Hagi.

Fostul mare internațional a fost primul pe lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a Federației Română de Fotbal pentru postul de selecționer.Hagi a mai fost propus de Comisia Tehnică și în luna iulie a anului 2024, dar FRF a considerat că acesta se află într-un conflict de interese pentru preluarea funcției de selecționer deoarece la acel moment era acționar majoritar la clubul Farul Constanța din Superligă, în locul său fiind numit Mircea Lucescu.

La 16 martie 2026, Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni către Gheorghe Popescu, păstrând în momentul de față doar 10 procente la gruparea constănțeană.Pentru fostul decar acesta este doilea mandat de selecționer al primei reprezentative după cel din perioada 1 septembrie - 27 noiembrie 2001. I

nstalat imediat după retragerea din activitatea de jucător și aflat la prima experiență ca antrenor, Hagi a rezistat în funcția de selecționer doar trei luni, mandatul încheindu-se imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 și 1-1).În cariera sa de antrenor, Gheorghe Hagi a mai condus formațiile Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua București, FC Viitorul Constanța și Farul Constanța. Palmaresul său ca tehnician este alcătuit din 2 titluri (FC Viitorul și Farul), o Cupă a României (FC Viitorul), o Supercupă a României (FC Viitorul) și o Cupă a Turciei (Galatasaray).

