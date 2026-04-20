La o lună de când și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța, Gică Hagi a devenit selecționerul primei reprezentative de fotbal. ”Regele” are un obiectiv clar trasat: calificarea la Campionatul European din 2028.

Gheorghe Hagi a intrat luni oficial în posesia postului de selecționer al naționalei, rămas vacant după moartea lui Mircea Lucescu. ”Il Luce” s-a stins din viață pe 7 aprilie (marți), în jurul orei 20:30.

Francezii l-au descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi după ce ”Regele” a revenit pe banca naționalei

După ce Federația Română de Fotbal l-a anunțat pe Gică Hagi în poziția de selecționer, publicații mari din străinătate au marcat noul angajament al fostului mare jucător de la Real Madrid și FC Barcelona.

Publicația franceză footmetcato.net l-a descris într-un singur cuvânt pe Hagi, legendar, înainte să consemneze numirea ”Regelui” pe banca primei reprezentative de fotbal a României.

”Legendarul Gheorghe Hagi este selecționerul României”, a titrat publicația menționată anterior.

”Federația Română de Fotbal a făcut o decizie rapidă. După moartea tragică a lui Mircea Lucescu, România și-a găsit noul lider. Antrenorul legendar Gheorghe Hagi a fost ales succesorul regretatului Lucescu. Hagi a semnat un contract până în 2028”, a scris Foot Mercato.