Francezii l-au descris într-un singur cuvânt pe Gică Hagi după ce ”Regele” a revenit pe banca naționalei

Gheorghe Hagi este noul selecționer al României.

La o lună de când și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța, Gică Hagi a devenit selecționerul primei reprezentative de fotbal. ”Regele” are un obiectiv clar trasat: calificarea la Campionatul European din 2028.

Gheorghe Hagi a intrat luni oficial în posesia postului de selecționer al naționalei, rămas vacant după moartea lui Mircea Lucescu. ”Il Luce” s-a stins din viață pe 7 aprilie (marți), în jurul orei 20:30.

După ce Federația Română de Fotbal l-a anunțat pe Gică Hagi în poziția de selecționer, publicații mari din străinătate au marcat noul angajament al fostului mare jucător de la Real Madrid și FC Barcelona.

Publicația franceză footmetcato.net l-a descris într-un singur cuvânt pe Hagi, legendar, înainte să consemneze numirea ”Regelui” pe banca primei reprezentative de fotbal a României.

”Legendarul Gheorghe Hagi este selecționerul României”, a titrat publicația menționată anterior.

”Federația Română de Fotbal a făcut o decizie rapidă. După moartea tragică a lui Mircea Lucescu, România și-a găsit noul lider. Antrenorul legendar Gheorghe Hagi a fost ales succesorul regretatului Lucescu. Hagi a semnat un contract până în 2028”, a scris Foot Mercato.

Cifrele obținute de Hagi peste tot unde a antrenat, înainte să revină la națională

  • România (2001): 4 meciuri, 1.25 puncte pe meci
  • Bursaspor (2003): 12 meciuri, 0.83 puncte pe meci
  • Galatasaray (2004-05): 47 meciuri, 2.21 puncte pe meci
  • Poli Timișoara (2005-06): 16 meciuri, 1.19 puncte pe meci
  • FCSB (2007): 11 meciuri, 1.91 puncte pe meci
  • Galatasaray (2010-11): 24 meciuri, 1.25 puncte pe meci
  • Viitorul Constanța (2014-20): 244 meciuri, 1.59 puncte pe meci
  • Farul Constanța (2021-25): 180 meciuri, 1.54 puncte pe meci

Răzvan Burleanu, președintele FRF, i-a setat obiective clare ”Regelui”, care va conduce naționala pe următorii patru ani. Hagi trebuie să-i califice pe tricolori la următorul Campionat European, cel din 2028. Mandatul său, în teorie, se încheie după Campionatul Mondial din 2030.

Până la EURO 2028 și CM 2030, România va juca în Nations League, turneu care începe în septembrie și se încheie în noiembrie. Prima reprezentativă face parte din Grupa 4 a urnei valorice ”B” alături de Suedia, Polinia și Bosnia & Herțegovina.

