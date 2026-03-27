Selecționata lui Mircea Lucescu a pierdut cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului de la Campionatul Mondial din 2026 și a ratat orice șansă de a obține accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Ultima participare a României la un CM a fost în 1998, când naționala a ajuns până în optimi, unde a fost învinsă de reprezentativa Croației cu 1-0.

Ilie Dumitrescu a văzut Turcia - România și a rămas impresionat profund de un tricolor: ”Cea mai bună evoluție din cariera sa”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, l-a remarcat pe Nicușor Bancu, despre care a spus că a făcut un meci excelent la Istanbul. Dumitrescu a ținut să puncteze că fundașul Universității Craiova și-ar putea trece în cont evoluția cu Turcia drept cea mai bună din cariera sa în fața unui adversar puternic.

”Am remarcat jocul fundașilor centrali, iar Bancu din punctul meu de vedere a făcut un meci excelent, excelent! Poate cel mai bun joc al lui Bancu împotriva unui adversar de top.

E remarcatul meu din meciul de aseară, apropo de cum a reușit să facă față duelului 1 contra 1 cu Bariș Yilmaz, jucător care chiar face diferența în Champions League la Galatasaray”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.