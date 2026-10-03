”Tricolorii” au evoluat aproape 70 de minute cu un om în minus. După 1-0 în prima parte a jocului, ”festivalul” din partea polonezilor a început în partea secundă, când adversarii noștri au marcat de cinci ori.

Basarab Panduru: ”Întotdeauna am căutat vinovații”

A fost a treia înfrângere pentru ”tricolori” în grupa de Nations League, dar și cea mai categorică de până acum, după 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, rezultate care pun sub semnul întrebării viitorul lui Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, și s-a arătat dezamăgit de prestația „tricolorilor” și a avut un discurs dur.

„Așa facem mereu, întotdeauna am căutat vinovații, noi n-am găsit soluții și n-am căutat soluții niciodată. Ne facem că nu vedem vinovații.

Nu mă interesează, poate erai vinovat și acum un an, și acum doi ani, poate dacă-i găseam pe vinovați acum un an sau doi, poate se întâmpla altceva. Nu asta este soluția. Este cea mai mare prostie să căutăm vinovații, niciodată nu avem soluții, dar căutăm vinovații”, a spus Panduru, la Prima Sport.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor