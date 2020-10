"E inspaimantator de bun!" Ianis Hagi a IMPRESIONAT in meciul cu Galatasaray! Ce nota a primit si cum au reactionat fanii dupa assist-ul lui GENIAL

Rangers s-a calificat in grupele Europa League dupa ce a trecut cu 2-1 de Galatasaray.

Ianis Hagi a contribuit la victoria scotienilor, oferind o pasa superba de gol in minutul 52. Presa internationala si fanii lui Rangers au fost uluiti de ceea ce a reusit tanarul mijlocas roman in fata echipei la care tatal sau a scris istorie.

GOL | Rangers 1-0 Galatasaray ⚽️ 52' Arfield Asist: Ianis Hagi pic.twitter.com/QgIDeSKrDb — Tüm Goller (@tum_goller) October 1, 2020

Ianis, nascut in Istanbul, a fost laudat de suporteri, care i-au caracterizat assist-ul drept unul de "clasa mondiala".

"Greutatea paselor lui Hagi este inspaimantator de buna", "A fost briliant la faza asta", "Modul in care paseaza este un dar" sau "Asta e ceea ce joaca Ianis Hagi. Clasa mondiala" sunt doar cateva dintre mesajele postate de fanii echipei lui Steven Gerrard.

Jurnalistii de la BBC i-au remarcat si ei reusita, notand ca a facut ceva extraordinar impotriva unei formatii pe care o indrageste.

"A fost un gol magnific al echipei, dar pasa lui Hagi a fost momentul care a dus la reusita. Tanarul in varsta de 21 de ani a filetat mingea prin ochiul unui ac pentru a-l gasi pe Arfield. Si chiar impotriva echipei pentru care a jucat tatal său, obtinand atatea succese", au scris britanicii.

In plus, jurnalistii din Scotia i-au acordat a doua cea mai mare nota (7) pentru prestatia avuta pe teren in meciul din playoff-ul Europa League.

"S-a intors sa infrunte fosta echipa a faimosului sau tata, Gheorghe. Batranul ar fi fost mandru de assist-ul de la golul care a deschis scorul" a fost mesajul prin care cei de la The National si-au motivat nota.