Noua senzație a tenisului românesc: E în topul fetelor noastre, în 2026

Începutul de an nu a fost cel dorit pentru tânăra antrenată de tatăl ei, Adrian Szabo însă, odată cu trecerea pe zgură, lucrurile s-au schimbat.

La sfârșitul săptămânii trecute, Briana a ajuns în finala ambelor probe ale ITF-ului W15 din capitala Serbiei, disputând nu mai puțin de nouă meciuri în cinci zile. La simplu, în sferturi, a trecut de localnica Dunja Maric (19 ani, 747 WTA), iar în semifinale de compatrioata ei, Anja Stankovic (20 de ani, 515 WTA și fostă 427 WTA), scor 4-6 7-5 6-4. În ultimul act, oboseala și-a spus cuvântul și Briana a cedat în fața Ninei Vargova (305 WTA în 2025), scor 2-6 1-6.

Grație acestei performanțe, clujeanca va urca în jurul locului 603 mondial, cel mai bun de până acum. În plus, ea a devenit a 6-a româncă cu cele mai multe puncte WTA acumulate în 2026, conform freelancer-ului Daniel Radu, după Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Ruxandra Bertea și Andreea Prisacariu.

Luna trecută, în Italia, Szabo a mai bifat victorii importante, contra Laurei Hietaranta (313 WTA la ora meciului) și grecoaicei Sapfo Sakellaridi (382 WTA la ora meciului și fostă 253 WTA), fiind învinsă cu greu de mult mai experimentata Alice Rame (192 WTA), scor 2-6 7-6(3) 7-5.