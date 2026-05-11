Noua senzație a tenisului românesc: E în topul fetelor noastre, în 2026

Alexandru Hațieganu
Briana Szabo (20 de ani) a reușit un rezultat excelent în weekend, devenind vicecampioană la simplu și dublu, în cadrul unui turneu ITF W15 de la Belgrad.

Începutul de an nu a fost cel dorit pentru tânăra antrenată de tatăl ei, Adrian Szabo însă, odată cu trecerea pe zgură, lucrurile s-au schimbat.

La sfârșitul săptămânii trecute, Briana a ajuns în finala ambelor probe ale ITF-ului W15 din capitala Serbiei, disputând nu mai puțin de nouă meciuri în cinci zile. La simplu, în sferturi, a trecut de localnica Dunja Maric (19 ani, 747 WTA), iar în semifinale de compatrioata ei, Anja Stankovic (20 de ani, 515 WTA și fostă 427 WTA), scor 4-6 7-5 6-4. În ultimul act, oboseala și-a spus cuvântul și Briana a cedat în fața Ninei Vargova (305 WTA în 2025), scor 2-6 1-6.

Grație acestei performanțe, clujeanca va urca în jurul locului 603 mondial, cel mai bun de până acum. În plus, ea a devenit a 6-a româncă cu cele mai multe puncte WTA acumulate în 2026, conform freelancer-ului Daniel Radu, după Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Ruxandra Bertea și Andreea Prisacariu.

Luna trecută, în Italia, Szabo a mai bifat victorii importante, contra Laurei Hietaranta (313 WTA la ora meciului) și grecoaicei Sapfo Sakellaridi (382 WTA la ora meciului și fostă 253 WTA), fiind învinsă cu greu de mult mai experimentata Alice Rame (192 WTA), scor 2-6 7-6(3) 7-5.

Jucătoarea noastră continuă rezultatele bune și foarte bune și la dublu, unde ocupă locul 326, aici fiind în continuare cea mai bine clasată tricoloră sub 27 de ani.

Săptămâna aceasta, Briana va evolua doar la dublu, la Zagreb W75, întrucât calificările de la simplu s-au suprapus cu întrecerea din Belgrad. Când este acasă, Briana Szabo lucrează cu preparatorul fizic Daniel Tudorache și e susținută de clubul lui Patrick Ciorcilă, Winners Sports Club.

