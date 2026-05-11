S-a stabilit programul! Când se joacă meciul de titlu Universitatea Craiova - U Cluj + 4 meciuri din play-out la aceeași oră

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a noua din play-off, precum și programul ultimei runde din play-out.

Cu două runde rămase de disputat din play-off, Universitatea Craiova are 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. Etapa viitoare, oltenii își pot asigura matematic titlul în cazul în care câștigă meciul direct de pe teren propriu.

Meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj se va juca duminică, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco". Până atunci, cele două se vor înfrunta și în finala Cupei României, la Sibiu, miercuri, de la ora 20:00.

Programul etapei a noua din play-off-ul Superligii

  • Vineri, 15 mai, ora 20:30: FC Argeș - Rapid
  • Sâmbătă, 16 mai, ora 21:00: Dinamo - CFR Cluj
  • Duminică, 17 mai, ora 20:30: Universitatea Craiova - U Cluj

Programul etapei a noua din play-out-ul Superligii

În play-out, runda a noua este ultima, iar LPF a stabilit ca patru dintre cele cinci meciuri să se dispute de la aceeași oră, având în vedere că încă se dau lupte pentru evitarea retrogradării directe sau a barajului.

  • Duminică, 17 mai, ora 17:30: FK Csikszereda - FC Botoșani
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: Farul - Metaloglobus
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: Petrolul - Oțelul
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: Unirea Slobozia - UTA Arad
  • Luni, 18 mai, ora 20:30: FC Hermannstadt - FCSB
