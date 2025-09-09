GALERIE FOTO Fabulos! Denis Drăguș, ”dublă” de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul

Fabulos! Denis Drăguș, "dublă" de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul
Cipru - România, LIVE TEXT - AICI.

RomaniaCiprupreliminarii CM 2026
Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Fabulos! Denis Drăguș, ”dublă” de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul

În minutul doi al meciului, Denis Drăguș a profitat de o eroare în defensiva ciprioților și a sprintat spre careu. L-a ocolit elegant pe portarul Fabiano Freitas și a îndeplinit o simplă formalitate.

Atacantul a realizat, ulterior, ”dubla” în minutul 18 cu o ”scăriță”. După ce a marcat, Drăguș a înaintat către banca tehnică și l-a îmbrățișat pe Mircea Lucescu, selecționerul României.

Echipele de start

  • Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios

  • România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

Ciprian Marica, convins după transferul reușit de Ianis Hagi: "Îl văd un jucător important pentru națională"
San Marino U21 - România U21 0-1, ACUM la Pro Arena și pe VOYO! Gol anulat pentru tricolori
Cipru - România 1-2, ACUM pe Sport.ro! Drăguș a reușit „dubla”, dar gazdele au redus din diferență
Coșmar pentru Mircea Lucescu! Un titular ratează meciul vital cu Austria după ce a văzut "galben" cu Cipru
Denis Drăguș a rupt blestemul! De când nu mai marcase „tricolorul“
Nu s-a văzut la TV! Ce a făcut Denis Drăguș, imediat după „dubla“ împotriva Ciprului
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Cipru - România 1-2, ACUM pe Sport.ro! Drăguș a reușit „dubla”, dar gazdele au redus din diferență

Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

stirileprotv Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

stirileprotv Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

