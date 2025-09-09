Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Fabulos! Denis Drăguș, ”dublă” de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul

În minutul doi al meciului, Denis Drăguș a profitat de o eroare în defensiva ciprioților și a sprintat spre careu. L-a ocolit elegant pe portarul Fabiano Freitas și a îndeplinit o simplă formalitate.

