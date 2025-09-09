Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
Fabulos! Denis Drăguș, ”dublă” de generic la Nicosia în Cipru - România. Cum a înscris atacantul
În minutul doi al meciului, Denis Drăguș a profitat de o eroare în defensiva ciprioților și a sprintat spre careu. L-a ocolit elegant pe portarul Fabiano Freitas și a îndeplinit o simplă formalitate.
Atacantul a realizat, ulterior, ”dubla” în minutul 18 cu o ”scăriță”. După ce a marcat, Drăguș a înaintat către banca tehnică și l-a îmbrățișat pe Mircea Lucescu, selecționerul României.
Echipele de start
- Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis
Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
Selecționer: Apostolos Mantzios
- România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre
Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
Selecționer: Mircea Lucescu